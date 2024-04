Guccini dal misto: «Irrituale la scelta di Boi e Boeddu» 

Cresce la tensione in vista del Consiglio comunale che il 9 maggio dovrà approvare il bilancio. Dal misto il nuovo capogruppo, Francesco Guccini, scrive alle consigliere Maria Boi e Gabriella Boeddu che hanno lasciato fondando il gruppo “Noi per Nuoro in Comune”. «Venerdì ho formalizzato il mio passaggio al misto, per questo - spiega Guccini - ho chiesto la nomina di un nuovo capogruppo, a norma di regolamento, proponendomi alla carica. Tre consiglieri su 7 (Palumbo, Mattu e Fadda) hanno espresso la preferenza verso la mia persona, astenendosi Pietro Sanna e non facendo giungere alcuna comunicazione le consigliere Boi e Boeddu. Ho notizia, non senza qualche forzatura del regolamento, che le due avrebbero costituito un nuovo gruppo. Dispiace perdere due valide consigliere, anche perché sono certo avremmo trovato punti di sintesi e vedute comuni. Resta la stima per due consigliere distintesi per proposte e azioni che la città ricorderà a lungo». Sul nuovo gruppo perplessità dal presidente Sebastian Cocco. «Non risulta abbia partecipato alla tornata elettorale», dice invitando Boi e Boeddu a scegliere un nome che faccia riferimento alle liste in cui sono state elette. «Nel frattempo rimarranno nel misto», dice.

La coordinatrice di Fdi Laura Sanna, intanto, è d’accordo con Angelo Arcadu (FI) e Pierluigi Saiu (Lega) «che accettando l’invito di Fdi all’intero centrodestra e alle forze civiche per lavorare insieme hanno indicato un percorso che liberi Nuoro dalla stagnazione politica».

