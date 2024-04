Guccini capogruppo, fuga dal Misto 

La partita del bilancio in Comune si complica nel giorno in cui il Dup, il documento unico di programmazione, approda in commissione. Il gruppo misto in Consiglio, infatti, cambia il capogruppo. Francesco Guccini, eletto in Consiglio con Liberu, gruppo da cui si è dimesso dieci giorni fa, ha annunciato ieri la sua adesione al misto. Adesione densa di significato e peso politico, perché segue la sua nomina a rappresentante del gruppo misto. La formazione potrebbe spostare l’ago del voto verso una bocciatura del bilancio. Guccini prende il posto di Gabriella Boeddu, indicata dieci giorni fa dopo le dimissioni di Maria Boi. Ma a stretto giro, la Boi e la Boeddu fuoriescono dal Misto e creano un nuovo gruppo consiliare “Noi per Nuoro in Comune”. La nomina di Guccini è una decisione che potrebbe essere frutto di una riunione ristrettissima della settimana scorsa con la presidente Alessandra Todde. Una scossa prima del Consiglio del 9 maggio, mentre in commissione emerge che il Comune conta di incassare dagli autovelox il doppio delle multe del 2023, cioè 1,7 milioni di euro. Lo denuncia Pierluigi Saiu, consigliere di opposizione.

La riunione

La presidente Todde avrebbe incontrato la settimana scorsa nella sua casa nuorese alcuni consiglieri dell’opposizione. Vertice con gli esponenti che si identificano col campo largo, ma su cui non ci sono conferme. Pochi giorni dopo, lo scossone nel gruppo misto col subentro di Guccini. Ciò che avrebbe maggior significato politico è che a dare il proprio gradimento all’ex Liberu sono stati tre consiglieri fuoriusciti dalla maggioranza, Claudia Fadda (candidata alle regionali col Pd), Francesco Mattu e Marianna Palumbo che sembrano prendere posizione e designare una possibile mancanza di numeri per Soddu, che ora potrebbe contare certamente su sei consiglieri del suo gruppo, più le fedelissime del nuovo gruppo Boeddu e Boi. Otto voti, in un Consiglio dove la maggioranza deve essere di 13 preferenze.

Autovelox

Intanto in commissione esplode il caso multe. «Con gli autovelox il Comune pensa di raddoppiare le entrate dalle multe - dice Pierluigi Saiu -. Emerge dal bilancio di previsione. Sulla base di quanto detto in commissione dall’assessora Piras, le entrate del 2023 dalle multe hanno superato gli 800 mila euro, ma la previsione per il 2024 è, complessivamente, di 1.7 milioni. Più del doppio. In commissione - prosegue - è stato chiarito come i finanziamenti che il Comune utilizzerà per l’Europeade arrivino tutti dal centrodestra, nonostante il goffo tentativo della Todde di prendersi meriti che non ha. Le legge 17 del 2023, nella tabella M, contiene il contributo da 1 milione per l’Europeade. La Todde e i partiti che oggi la sostengono quindi non c’entrano nulla. Le altre risorse arrivano dall’incremento del fondo unico, sempre della legge 17, che ha portato un altro 1,2 milioni al Comune. Di queste maggiori risorse, mezzo milione sono stati usati per l’Europeade».

RIPRODUZIONE RISERVATA