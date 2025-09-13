Guasto riparato, in via Brianza torna l’acqua dopo tre giorni 

Tre giorni senz’acqua nei palazzi ai piedi del colle di San Michele. Li hanno vissuti settanta famiglie residenti in via Brianza, tra i civici 2 e 14, per via di una perdita idrica. La causa stata una perdita nascosta sotto uno sterrato. La segnalazione partita da Marcello Polastri, ex presidente della commissione Sicurezza del Comune, ha attivato la macchina degli interventi: una dozzina di operai di Abbanoa e della manutenzione delle strade del Comune sono entrati in azione ieri, lavorando fianco a fianco per riportare la normalità.

Soddisfatto Gianfranco Abis, residente nella zona, che aveva sollecitato più volte le istituzioni fino all’esposto al prefetto e al Comune presentato dallo stesso Polastri. Un problema temporaneamente risolto, quello della mancanza d’acqua, mentre è ancora da verificare un’altra criticità, relativa alla bassa pressione delle tubature.

«È la prova – commenta Polastri – che quando cittadini e istituzioni si alleano, i problemi si possono risolvere. Non possiamo permettere che le famiglie restino senz’acqua per giorni, occorrono un monitoraggio costante delle reti e una manutenzione preventiva. Il diritto all’acqua è essenziale e non può essere messo in discussione».

