Guasto riparato alla condotta di Abbanoa 

Da qualche giorno in via Tiziano a Sestu si era formato un piccolo laghetto al centro della strada: un problema sorto subito dopo i lavori per asfaltare la carreggiata, e poco dopo la conclusione del cantiere si era rotta una valvola. Difficile capire la causa: forse la tubatura era troppo vecchia, forse hanno giocato un ruolo la pressione, la temperatura o le vibrazioni delle macchine al lavoro.

Il danno comunque è stato riparato in poche ore dagli operai di Abbanoa: hanno scavato, sostituito la valvola e il pezzo di tubo rotto, e poi steso la malta che presto sarà fresata, e poi quel tratto sarà di nuovo asfaltato. Dunque, presto tutto tornerà come se non fosse successo nulla.

In passato nella via si erano verificate perdite di acqua e malfunzionamenti dell’impianto d’irrigazione del parchetto. Abbanoa ricorda di segnalare questi problemi al numero 800022040, sempre attivo.

