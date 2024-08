Guasto nella rete idrica, a secco i due paesi 

Un guasto ha interessato ieri la condotta Abbanoa che alimenta, dal potabilizzatore di Donori le reti idriche di Nuraminis, Villasor e dell’allaccio a bocca di serbatoio di via Melis, a Serramanna. La rottura è avvenuta in territorio di Nuraminis, in località Mitza Segafenu, dove dalla mattinata sono intervenute le squadre di Abbanoa per la riparazione del guasto. «A causa di un guasto idrico improvviso ed imprevedibile della condotta foranea che dal potabilizzatore di Donori alimenta i serbatoi di Nuraminis, Villasor, compreso il collegamento a bocca di serbatoio sito in via Melis nel comune di Serramanna, si sta procedendo alla riparazione urgente del tronchetto di scarico per la cui esecuzione si rende necessario interrompere l’approvvigionamento idrico ai serbatoi dei Comuni citati», ha scritto Abbanoa in un comunicato, ripreso dal sindaco di Nuraminis Stefano Anni, che ha parlato di «possibili problemi di alimentazione e di approvvigionamento dell'acqua nelle prossime ore». L’interruzione dell’approvvigionamento dei serbatoi, scattata alle 10, è andata avanti fino alle 18. Nella giornata di ieri i disagi per le popolazioni sono stati limitati dalla disponibilità idrica dei serbatoi. Possibili disservizi potrebbero verificarsi anche oggi. (ig. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA