Guasto meccanico sulla 131, in fiamme l’auto della polizia  

Momenti di paura ieri pomeriggio sulla strada Statale 131 nel tratto fra Uras e Terralba quando un’auto della polizia di Stato ha preso fuoco.

Il Land Rover, in forza al reparto mobile di Cagliari, era diretto verso Oristano quando improvvisamente ha preso fuoco probabilmente a causa di un guasto o di un problema elettrico. Gli agenti hanno visto la fiammata e il fumo uscire dal cofano, immediatamente l’autista è riuscito ad accostare a bordo strada e insieme al collega è sceso dall’auto mettendosi in salvo. Subito hanno lanciato l’allarme e chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, nel frattempo le fiamme hanno preso vigore e avvolto il mezzo che in pochi minuti è andato distrutto. Sul posto sono arrivate le squadre del 115 del comando provinciale di Oristano che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza la carreggiata. Fortunatamente nell’incendio nessuno è rimasto ferito e non ci sono stati nemmeno particolari problemi alla circolazione anche se qualche rallentamento è stato inevitabile durante l’intervento dei vigili del fuoco.

