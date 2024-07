Guasto all’irrigazione: prato secco nei giardini di piazza Sant’Ignazio 

Il sole picchia duro e i segni si vedono: in piazza Sant’Ignazio a Sestu un grande giardino, di solito verde, ultimamente ha l’erba ingiallita. Il prato inaridito ha spaventato più di un cittadino. Dietro al problema ci sarebbe un guasto all’impianto di irrigazione, ma le versioni non coincidono. C’è chi punta il dito su un problema al collegamento con i pozzi gestiti da Abbanoa, ma nei giorni scorsi è entrata in azione anche una squadra di Avr, la ditta responsabile della gestione del verde pubblico in città, per riparare rubinetti e tubi dell’impianto, pare danneggiati.

Molti residenti puntano il dito contro i frequentatori notturni della piazza: persone ubriache che utilizzano i giochi dei bambini, distruggendoli, e forse devastano tubi e rubinetti dell’irrigazione. Il problema comunque si dovrebbe risolvere in questi giorni.

Piazza Sant’Ignazio non è la sola a portare i segni del caldo: nel nuovo parco Martiri delle Foibe, inaugurato nello scorso inverno, diversi cittadini hanno segnalato una situazione simile. In questo caso, però, l’impianto d’irrigazione manca del tutto e dovrebbe essere presto installato

RIPRODUZIONE RISERVATA