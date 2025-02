Guasto alle fognature, tribunale in tilt 

Un guasto alla colonna fognaria, verificatosi all’inizio della settimana, ha causato gravi disagi al Tribunale di Nuoro, compromettendo l’utilizzo dei servizi igienici nell’intera ala est del palazzo. La situazione ha coinvolto tutti i bagni dei quattro piani del complesso, dove si trovano l’aula civile, un’aula penale e la cancelleria penale, ma anche la gran parte delle stanze dei giudici della sezione penale.

A causa del problema, sono fuori uso anche i servizi igienici dedicati ai disabili, creando non pochi disagi per utenti e dipendenti. Per ovviare alla situazione, il personale e le persone in transito sono stati costretti a spostarsi nell’altra ala del palazzo, dove i servizi igienici sono rimasti operativi.

L’imprevisto, che persiste ormai da inizio settimana, ha generato disagi soprattutto durante le lunghe attese nelle aule e nelle attività quotidiane del tribunale. Le autorità competenti stanno già lavorando per risolvere il guasto e ripristinare il servizio il prima possibile, ma nel frattempo le difficoltà organizzative persistono, per chi frequenta l’edificio.

Il guasto ha coinvolto anche una delle parti più nuove, l’aula per le audizioni protette che si trova nel piano terra dell’edificio, inaugurata da circa un anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA