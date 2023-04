Guasto alle celle frigo dell’ospedale: farmaci da buttare  

La scoperta è stata fatta martedì: tre celle frigo con dentro test d’indagine, vaccini e farmaci dei reparti di genetica, vaccinazione e del centro di sclerosi multipla dell’ospedale Binaghi erano fuori uso per un blocco della corrente elettrica dal giorno prima. Un guasto dalle conseguenze importanti: i medicinali avrebbero un valore che secondo le prime stime sfiorerebbe il mezzo milione di euro. «Nonostante il problema, su cui sono in corso tutti gli accertamenti tecnici», fanno sapere dalla Asl, «non ci sono stati disguidi o disservizi per i pazienti che hanno potuto seguire le loro terapie».

La scoperta

Le tre apparecchiature, come ricostruito dalla Asl, hanno smesso di funzionare alle 10 del giorno di Pasquetta. Cosa sia accaduto sarà al centro di un’indagine interna con le verifiche degli ingegneri clinici, dei tecnici in collaborazione con il personale dell’Enel. L’interruzione dell’energia elettrica, per cause ancora da chiarire, è stata scoperta martedì quando sono riprese tutte le attività dell’ospedale Binaghi. Le celle frigo – che nei giorni festivi non sono monitorate se non per eventuali necessità ed emergenze – con all’interno medicinali, farmaci, ma anche prodotti reagenti per i test e vaccini avevano in evidenza il segnale di un guasto. Dunque non essendoci più la temperatura giusta per garantire la conservazione di tutti i medicinali, i prodotti di ingente valore (anche perché numerosi) non potranno più essere utilizzati. Un danno ancora da quantificare ma che potrebbe essere di diverse centinaia di migliaia di euro.

«Nessun disservizio»

La Asl e la direzione sanitaria del Binaghi si è subito messa al lavoro per capire cosa sia accaduto alle apparecchiature e al sistema elettrico. «Per fortuna», evidenziano dagli uffici della Asl, «le terapie di tutti i pazienti e utenti dell’ospedale non hanno subito interruzioni o problemi. Questa è stata la prima nostra priorità». Ora saranno gli ingegneri clinici a cercare di capire cosa sia accaduto anche ai gruppi di continuità che non sono entrati in funzione nel momento dell’interruzione dell’energia elettrica. Le verifiche vedranno il coinvolgimento anche del personale dell’Enel. Ci si attiverà anche per evitare che un problema tecnico di questo tipo, dalle conseguenze pesanti, possa ripetersi in futuro. (m. v.)