Guasto alla risonanza magnetica mobile 

Sembrava proprio un incendio, e pure di quelli preoccupanti. Così nell’ospedale Santissima Trinità si sono vissuti alcuni minuti di panico, ma il fuoco non c’era, non c’è mai stato.

L’allarme per l’incendio della risonanza magnetica mobile montata su un rimorchio di tir, che da qualche tempo sostituisce l’altro macchinario dell’ospedale che sarà smontato e sostituito da uno di ultima generazione, è rientrato subito. Tanto che nemmeno sono giunte chiamate al numero di emergenza uno-uno-due, che comprende anche la sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco in viale Marconi.

La colonna di fumo era imponente e vastissima, ma era bianca: non lo è mai, quando le fiamme divorano circuiti elettrici e plastica, entrambi ben presenti nel tubo utilizzato per ottenere le immagini della risonanza magnetica. Ma in realtà non era affatto un incendio: i tecnici della Philips, giunti dall’Olanda per riparare il macchinario, hanno riempito il serbatoio dell’elio - che era danneggiato - al termine dell’intervento di riparazione dell’apparato diagnostico.

Evidentemente, il lavoro dei tecnici specializzati non era stato eseguito a regola d’arte: introdotto l’elio, il gas utilizzato per refrigerare il grande magnete, è immediatamente uscito dal serbatoio e si è rapidamente diffuso nell’aria. L’elio non è tossico, ma ha condensato moltissimo, dando l’impressione che dal Santissima Trinità si levasse il fumo di un incendio. (l. a.)

