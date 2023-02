Guasto alla rete Tim, telefoni muti 

Per alcune ore, nella mattinata di ieri, a Buggerru è mancato nuovamente il segnale della telefonia mobile della rete Tim. Questa volta, però, tutto è stato motivato dall’intervento straordinario di una squadra di tecnici, che hanno eseguito delle manutenzioni sulle antenne del ripetitore, per il potenziamento del segnale telefonico. «A differenza delle scorse settimane – fa sapere la sindaca Laura Cappelli – quando il segnale della compagnia telefonica è rimasto assente nel territorio per i ripetuti guasti al ripetitore, causati dal maltempo, non si son riscontrati disagi per i cittadini. I telefoni cellulari Tim hanno ripreso a squillare dopo qualche ora e nessuna lamentala da parte dei residenti è pervenuta, come solitamente accade in questi casi, agli uffici del Municipio». (fe. ma.)

