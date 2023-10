Guasto alla rete, telefoni muti a scuola e negli uffici Abbanoa 

Telefoni muti e rete assente nella scuola media, situazione simile anche per gli uffici di Abbanoa che si trovano nello stabile di fronte. Situazione che dura ormai dal 4 ottobre ma che non sembra trovare soluzione. Nonostante le segnalazioni, il problema di linea persiste con conseguenze importanti sul lavoro di scuola e Abbanoa. Tanti gli utenti che si sono lamentati per la situazione visto che arrivati agli uffici hanno dovuto fare rientro a casa senza vedersi sbrigare le operazioni di cui avevano bisogno. Impiegati in imbarazzo dunque, nel dover informare la clientela che l’ufficio è aperto ma non è operativo. «Lo sportello sarà nuovamente operativo martedì 24», riferiscono dall’ufficio stampa di Abbanoa, «per quel giorno ci hanno assicurato che il problema dovrebbe essere risolto. In caso contrario doteremo il nostro operatore di un pc con linea autonoma».

Rischiava la stessa paralisi anche la scuola se non fosse stato della disponibilità di impiegati e insegnanti di utilizzare la linea dei cellulari personali. In caso di necessità e soprattutto per comunicare con le famiglie la scuola deve utilizzare le linee private. «Avremmo potuto attivare nuove sim», hanno detto dalla segreteria, «ma non conoscendo le tempistiche sarebbe potuta essere una spesa inutile». L’interruzione della linea sarebbe dovuta ad un cavo tranciato eppure ancora non si è visto nessun operaio e nessun cantiere è stato aperto.