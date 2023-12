Guasto alla rete, mezzo paese al buio 

Restano nel buio in ordine sparso alcune vie di Arbus: senza luce quasi tutta la parte alta del paese. «Con le piogge dei giorni scorsi – dice il sindaco, Paolo Salis - si è verificato un guasto all’impianto di illuminazione pubblica. L’intervento spetta al Comune e non al gestore, per questo motivo ho firmato subito un’ordinanza. L’ufficio tecnico ha già provveduto all’avvio delle indagini per la ricerca della linea danneggiata, seguiranno i lavori di ripristino».

Né la promessa del primo cittadino né l’intervento programmato hanno convinto però i consiglieri di minoranza che sono passati all’attacco e depositato un’interrogazione. «Riteniamo– incalza il capogruppo, Michele Schirru - che si tratti trascuratezza, mancanza di coordinamento necessario per un intervento immediato nelle emergenze. Era già successo lo scorso anno, anche allora il sindaco garantì che avrebbe provveduto. Invece il problema si ripete: parte del centro abitato e la frazione marina di Sant’Antonio di Santadi vivono sistematici black out, con intere vie al buio per giorni consecutivi».

Numerose le segnalazioni del guasto al numero verde, anche il centralino del Comune è stato preso d’assalto, una telefonata dopo l'altra dei cittadini per chiedere, sapere e capire cosa è successo e per quanto tempo ancora si dovranno subire simili disagi. (s. r.)

