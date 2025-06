Guasto alla rete idrica, per alcune ore mezza città senz’acqua 

Rubinetti asciutti, lavatrici ferme e docce rimandate. Un guasto improvviso nel collettore principale di via Giulio Cesare ha messo in ginocchio la rete idrica di Monserrato per gran parte della giornata di ieri. Il collettore interessa una larga fetta delle utenze della città, per questo i residenti di quasi tutti i quartieri hanno dovuto fare i conti con disagi che sono durati diverse ore: la distribuzione dell’acqua è infatti risultata ridotta o sospesa durante tutto il tempo dell’intervento per la riparazione della condotta.

Copiosa la perdita sul marciapiede di via Giulio Cesare, che ha comportato anche un rischio di allagamento della strada. Gli operai di Abbanoa sono intervenuti fin dalle prime ore della mattina per risolvere il problema, con l’interruzione dell’erogazione iniziata intorno alle 11.30. È a quel punto che hanno cominciato a moltiplicarsi le segnalazioni da ogni angolo della città, inviate al Comune e ad Abbanoa, che hanno provveduto a spiegare la ragione. Tantissimi anche i post sui social per dar voce ai disagi di una situazione comunque non prevedibile, nonostante alcune avvisaglie fossero arrivate giovedì sera, quando diverse utenze avevano lamentato momentanee interruzioni. La situazione è tornata alla normalità solo a metà pomeriggio, con la conclusione delle riparazioni e la conseguente riapertura dell’erogazione dell’acqua, tornata a scorrere regolarmente nelle case. Sul luogo dell'intervento sono arrivati anche il sindaco Tomaso Locci e l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi per verificare l’avvenuto ripristino.

