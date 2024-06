Guasto alla rete elettrica, 6.500 case restano senza energia all’alba 

Sono state 6.500 le utenze elettriche rimaste senza energia, all’alba di ieri, in città. A causare il disservizio è stato un guasto di una certa importanza su un cavo interrato a media tensione di E-Distribuzione, che sette minuti dopo le cinque del mattino ha isolato le utenze in grande maggioranza nel quartiere di San Benedetto e in una piccola parte di Villanova, provocando disagi accompagnati da numerose segnalazioni telefoniche da parte degli utenti.

Nel giro di un secondo migliaia di famiglie non hanno avuto più tensione. Il guasto, non certo trascurabile, è subito stato rilevato dal sistema informatico di controllo della rete e si sono messe al lavoro le squadre di emergenza. E-Distribuzione comunica che già alle 5,20, dunque neanche un quarto d’ora dopo il guasto, i tecnici avevano già rialimentato cento utenze, che sono diventate quattrocento alle sei del mattino. Poi, poco dopo le sette del mattino, l’energia elettrica è stata ripristinata dappertutto.

Nel frattempo, fin dall’alba, molte chiamate erano giunte al numero verde per la segnalazione dei guasto 803.500.

RIPRODUZIONE RISERVATA