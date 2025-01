Guasto alla rete, 48 ore di blackout 

L’incubo è iniziato venerdì verso l’ora di pranzo. All’improvviso decine di famiglie della lottizzazione di Is Pardinas, zona Margine Rosso e di quella di Niu Crobu, poco più su lungo la costa quartese, si sono ritrovate senza luce.Risultato? Niente acqua calda, niente riscaldamento e niente telefonini perché non c’era la possibilità di ricaricarli.

Tre giorni senza luce

Si pensava che il disagio sarebbe durato lo spazio massimo di qualche ora e invece dopo venerdì è arrivato sabato, sempre al buio e al freddo e anche metà giornata di domenica. Ieri infatti verso l’ora di pranzo sono arrivati i tecnici che hanno sistemato un cavo rotto e ridato la luce, almeno provvisoriamente ad alcune famiglie. Per altre invece, soprattutto nella zona di Niu Crobu, il problema non era ancora risolto.Pare che i disagi siano stati provocati da due problemi diversi: un grosso guasto dalle parti di Sant’Andrea e, come il caso di alcune abitazioni a Is Pardinas, dagli alberi che tirano i cavi e ne hanno rotto alcuni.Sta di fatto che per quasi tre giorni famiglie con bambini e disabili sono dovute stare al freddo, senza lavarsi e cenando a lume di candela.

La rabbia

«Noi e altre 36 famiglie siamo stati costretti a vivere una situazione assurda» spiega una residente di Is Pardinas, Margherita Fadda, «per più di 48 ore siamo rimasti senza luce. Abbiamo fatto diverse segnalazioni, ci hanno detto che c’era un guasto ma solo oggi all’ora di pranzo (ieri per chi legge) sono arrivati i tecnici che hanno riparato un cavo. Abbiamo bambini piccoli e persone anziane da accudire e siamo rimasti senza acqua calda e senza riscaldamento. E allo stato attuale non sappiamo se il ripristino sarà definitivo perché ci hanno detto che la corrente potrebbe saltare di nuovo».

Disagi enormi

Anche Alessandra Vallascas abita nella zona. «Avevamo i telefoni scarichi senza la possibilità di comunicare con i nostri genitori anziani e malati» dice. «Si è scongelato tutto il cibo dei frigoriferi e dei freezer. Per non parlare del fatto che in serate così fredde, siamo rimasti senza riscaldamento. E ci hanno detto che il guasto non è stato riparato quindi potrebbe mancare ancora». Anche Federica Fadda conferma: «La corrente potrebbe mancare di nuovo, perché i problemi persistono. Come peraltro era successo anche l’altro giorno».I disagi restano a Niu Corbu dove, dice Roberta Vinci, «si sono rotti scaldabagno e pompe di calore per i continui cali di tensione».

