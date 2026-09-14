Guasto alla condotta, strada allagata e disagi 

Rete idrica colabrodo in via San Carlo Borromeo, quasi all’incrocio con viale Ciusa. Venerdì sera un tratto di condotta è esploso allagando un lato della strada e rendendo il marciapiede impercorribile di fronte alla chiesa. Ieri mattina la ditta incaricata da Abbanoa si è recata sul posto, ma la presenza di alcune auto in sosta ha costretto gli operai ad andare via. L'intervento è stato riprogrammato per oggi.

«Non è la prima volta che la condotta cede in quel punto», dice Giancarlo Stazzu, residente, «e a noi tocca subire cali di pressione e interruzioni. La realtà è che queste tubature sono vecchie e dovrebbero essere sostituite. Gli operai sono intervenuti talmente tante volte che potrebbero chiedere la residenza». Uno scenario confermato anche da altre testimonianze, come quella di Giuliana Di Francesco, anche lei residente in zona. «Il problema è diventato ciclico», racconta. Abbanoa ha fatto sapere di aver ricevuto la segnalazione solo lunedì e di essere intervenuta prontamente. ( p.l. )

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