Guasto alla condotta, rubinetti a secco 

Mezza città senz’acqua per una nuova perdita in via Nazionale, che ieri ha provocato cali di pressione e rubinetti a secco in decine di abitazioni sino al pomeriggio, con segnalazioni e proteste che si sono moltiplicate sia sui social che negli uffici comunali.

Non c’è pace per i cittadini di Quartucciu che in pochi mesi hanno dovuto fare i conti con il cedimento dell’asfalto nel ponte di via Mandas, la rottura di una condotta in via Raffaele Piras, continui blackout elettrici e ripetuti stop all’erogazione dell’acqua.

«Emergenza continua»

Il malcontento è sfociato anche nella presa di posizione del gruppo di minoranza “Quartucciu nel Cuore”: «Le temperature torride, le continue interruzioni dell’energia elettrica e, da ultimo, la mancanza di acqua stanno determinando una situazione di emergenza che mette seriamente a rischio la salute, la sicurezza e la qualità della vita della nostra comunità», spiegano Michela Vacca, Giovanni Meloni ed Efisio Perra. «Anziani, persone fragili, famiglie e bambini, stanno subendo disagi gravissimi, con conseguenze sempre più pesanti sul piano sociale, sanitario ed economico. In un contesto di tale gravità, il sindaco, ha il dovere di assumere un ruolo di guida e coordinamento. L’amministrazione deve pretendere dai gestori dei servizi essenziali: un cronoprogramma dettagliato degli interventi, la mappatura delle aree interessate dai disservizi e tempi certi per il ripristino dell’energia elettrica e dell’approvvigionamento idrico. Di fronte ad un’emergenza che coinvolge servizi e diritti fondamentali, è opportuno valutare l’immediata attivazione del Centro operativo comunale per coordinare gli interventi e adottare tutte le misure previste dalla normativa di protezione civile».

Il sindaco

Un disagio arrivato proprio alla vigilia del via ai lavori di sistemazione del ponte di via Mandas, previsti per oggi. Ed è proprio quell’intervento che pare abbia causato il problema, come spiega il sindaco Pietro Pisu: «I tecnici hanno effettuato verifiche preliminari e delle prove sulle saracinesche, con l’obiettivo di limitare il più possibile i disagi – spiega Pisu –. Durante le operazioni però, l’elevata pressione della rete ha provocato due nuove perdite a valle del ponte, una delle quali in via Nazionale, all’altezza di piazza del Crocifisso». Prima di poter intervenire sul ponte sarà quindi necessario riparare entrambe le perdite. «L’intervento nel ponte di via Mandas è atteso e programmato da diverso tempo: l’auspicio è che tutto possa essere risolto nel giro di un paio di giorni». Infine, il sindaco esclude la convocazione del Comitato operativo comunale: «Il Piano di Protezione Civile disciplina l'attivazione del Coc esclusivamente per la gestione di emergenze conclamate, come allerte meteorologiche o incendi. Non è invece previsto per contesti di disagio viario o strutturale».



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