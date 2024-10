Guasto alla centralina, un rione ieri senza rete 

Ilbono isolato dal pomeriggio della giornata di ieri. Niente linea fissa, niente internet e niente rete mobile per via di un guasto che pare sia stato individuato nella zona a monte del paese: San Cristoforo, via Nazionale e via Elini. Guasto risolto in serata, ma soltanto per quanto riguarda le utenze telefoniche, dopo diverse ore di isolamento nelle telecomunicazioni. Probabilmente, l’interruzione del servizio è stata causata dai lavori attualmente in corso sulla fibra ottica, ma si attendono conferme. Il ripristino delle linee dati è atteso per oggi.

