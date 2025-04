Guasto alla cabina elettrica di Santa Gilla: mezza città resta al buio 

Ascensori bloccati con persone a bordo, strade al buio, semafori spenti, ristoranti e supermercati piombati nell’oscurità con i clienti dentro, le sbarre dei parcheggi a pagamento bloccate, con automobilisti in serie difficoltà per entrare o uscire: mezza Cagliari si è ritrovata così, ieri sera, a causa di un guasto che ha mandato fuori uso la cabina primaria di Santa Gilla, da cui dipendono 115 chilometri di linee elettriche interrate che servono più di 22mila clienti, circa il 40 per cento dell'intero fabbisogno del capoluogo sardo e del suo hinterland, inclusi siti strategici come il polo sanitario e l’aeroporto, dove però fortunatamente ieri non si sono registrati disagi.

Un blackout improvviso, scattato intorno alle 20,15 della vigilia di Pasqua, quando la città stava vivendo una serata animata e trafficata. Di colpo diverse zone del quadrante occidentale della città sono rimaste al buio: segnalazioni di disagi in viale Sant’Avendrace, via Is Mirrionis, viale Trieste, tutta Stampace, il Corso, piazza Yenne, via Roma, ma anche alcune aree di Mulinu Becciu ed Elmas.

Il centralino dei vigili del fuoco ha ricevuto decine di richieste in contemporanea, intervenendo in più punti della città per liberare persone rimaste bloccate negli ascensori: in alcuni casi, vittime della disavventura sono state persone anziane.Le squadre dell’Enel sono subito intervenute per risolvere il problema tecnico, e già alle 21,30 l’azienda faceva sapere che il guasto era stato individuato e circa il 55 per cento delle utenze coinvolte nel disservizio erano di nuovo fornite di corrente elettrica grazie a connessioni con altre cabine della rete cittadina. Alle 22,10 l’annuncio: “Tutte le utenze sono state alimentate. La criticità è rientrata”.

Ora si tratterà di capire quali siano state le cause. Tre anni fa un blackout aveva lasciato al buio la zona di viale Ciusa: si era poi scoperto che la colpa era dei ladri di rame che, per portarsi via il prezioso metallo dalla cabina elettrica del mulino Gallisay, avevano staccato il contatore generale causando l’interruzione della corrente.

L'impianto di Santa Gilla, messo in servizio nei primi anni Settanta e fondamentale per la sicurezza del servizio elettrico della città, era stato oggetto di un potenziamento nell’autunno del 2017: grazie all'investimento di oltre mezzo milione di euro, E-Distribuzione aveva realizzato un sistema di distribuzione totalmente inglobato in condotti blindati garantendo una maggiore affidabilità in termini di continuità del servizio.

