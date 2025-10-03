VaiOnline
L’emergenza.
04 ottobre 2025 alle 00:38

Guasto al serbatoio, mezza città senz’acqua 

Disagi per 10 ore, scuole e musei chiusi. Bar in rivolta: «Noi informati tardi» 

Un guasto nella notte, con il serbatoio di San Vincenzo che ha smesso di pompare acqua «nella parte medio-alta della città». E così mezza Cagliari, ieri, si è svegliata con i rubinetti a secco. Colti di sorpresa famiglie e dirigenti scolastici, tanto che la campanella non ha potuto suonare in tutti gli istituti. Problemi anche per bar e negozi, chiusi anche i Musei civici: «È inaccettabile – ha denunciato la Fipe Confcommercio Sud Sardegna – che i nostri imprenditori debbano apprendere di questi disservizi solo a fatto compiuto».

Il problema

Il serbatoio di Abbanoa ha smesso di funzionare per il blocco di una saracinesca, una valvola che regola il flusso dell’acqua in entrata. Il risveglio è stato complicatissimo per le famiglie che vivono in Castello e a Villanova, ma anche nella parte alta della Marina e nella zona di via dei Punici. Dai rubinetti non scendeva una goccia. Centinaia di studenti non sono potuti entrare in classe. Di buon mattino i presidi hanno contattato il Comune e il sindaco Massimo Zedda, per formalizzare la chiusura delle scuole, ha emesso l’ordinanza 61: niente lezioni alla Media Mameli di via Bligny e alla Primaria San Michele di via Redipuglia, nella sede centrale dell’Istituto Meucci-Mattei di via Bainsizza e di quelle di via Is Maglias e via Codroipo dell’istituto “Azuni”. Aule vuote pure alle Missioni di piazza San Domenico.

Le riparazioni

Alle 9 di ieri, Abbanoa ha inviato il primo comunicato per spiegare che le squadre stavano intervenendo su due fronti, «in contemporanea»: da una parte la riparazione della saracinesca nel serbatoio di San Vincenzo, dall’altra «le manovre di compensazione sulla rete cittadina per incrementare la quantità d’acqua fornita dagli impianti di San Michele e Monte Urpinu». Ma proprio in questi due quartieri, per il tentativo di "bilanciare” le zone a secco, si sono registrati «importanti cali di pressione» che hanno reso ugualmente difficoltosa l’uscita di casa di intere famiglie. Organizzazione non facile nemmeno per gli esercenti: la Fipe ha sollecitato «un miglioramento dei meccanismi di comunicazione tra gestori del servizio idrico e attività economiche, per tutelare il settore e i cittadini».

Ritorno alla normalità

Presi d’assalto i centralini di Abbanoa: il disco automatico segnalava, verso le 10 di ieri, che oltre ottanta utenti erano in linea. Ma scollinato il risveglio senz’acqua («Ci si è arrangiati usando anche le salviette», ha racconta qualcuno), a metà mattina la preoccupazione ha riguardato il ritorno alla normalità, arrivato intonro alle 14. Alla fine i rubinetti sono rimasti a secco per una decina di ore. Un’infinità per tutti.

