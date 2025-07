Guasto ai radar, il Londra-Cagliari arriva due ore dopo 

Per l’intero pomeriggio i voli nei principali scali della Gran Bretagna si sono fermati. Uno stop del sistema di controllo dell’aviazione civile, un «guasto tecnico» alla rete che gestisce radar e altri servizi, e il traffico aereo è andato in tilt con ripercussioni in tutta Europa. Il Londra-Cagliari della British Airways di ieri è atterrato con più di due ore di ritardo. Disagi anche per tanti altri collegamenti.

Ryanair punta il dito contro l’ente dell’aviazione civile britannica: «È oltraggioso che i passeggeri vengano ancora una volta sottoposti a disagi e disservizi». Il riferimento è allo stop di 24 ore della primavera scorsa di tutte le attività di Heathrow, il principale scalo internazionale ed europeo, in seguito a un banale incendio in una sottostazione elettrica di zona. La ministra dei Trasporti britannica del governo di Keir Starmer, Heidi Alexander, ha dato una spiegazione generica di «un guasto tecnico».

Un intoppo che rischia di dar vita a un’ondata di rimborsi. In caso di cancellazioni e ritardi prolungati le compagnie devono garantire assistenza ai passeggeri, sotto forma di pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa, sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione. Se l’assistenza non viene garantita e il passeggero ha dovuto pagare i pasti, le bevande, i taxi o gli hotel, la compagnia aerea deve rimborsare le spese sostenute.

