Guasto ai lampioni, via Cagliari al buio 

Lampioni in tilt e buio già dalle 17,30 complice il cambio di orario. Succede in via Cagliari a Sestu nel punto in cui diventa l’ex provinciale 8, un tratto trafficato e con diverse case e attività commerciali.

I lampioni per diverse decine di metri erano spenti, un guasto colpa forse delle recenti piogge. A Sestu l’illuminazione pubblica ha una doppia gestione, alcune strade infatti sono a cura di Zephiro, come spesso è scritto sui pali, e altre, con luce bianca, dell’Enel. Come in questo ultimo caso. La situazione però è già stata segnalata all’azienda, che in queste ore potrebbe effettuare un intervento di riparazione. Ma ci sono state segnalazioni di corrente mancata anche in via Dettori. I disservizi di questo tipo possono essere segnalati a Zephiro col numero verde 800 62 81 72, o a Enel sull’app E Distribuzione o sul sito web, ed esiste anche una funzione sul sito del Comune per segnalare disservizi o sull’app Municipium.

