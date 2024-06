«Guasto a bordo, bloccati sulla nave per trentasette ore» 

Un incubo lungo 37 ore. È quello vissuto da alcune centinaia di passeggeri partiti da Tolone lo scorso venerdì sera e approdati a destinazione, Porto Torres, solo nella mattinata di domenica.

«Il viaggio doveva durare otto ore- riferisce una sassarese imbarcata sulla nave Mega Regina della Corsica Ferries- e invece è successo di tutto». Cominciando dal traghetto che parte e ritorna nel molo francese dopo poco tempo per un’avaria e lì vi rimane per quasi una giornata. «Non ci hanno mai detto - continua la donna - che cosa era successo e, oltretutto, è stato procrastinato per tutto il giorno un intervento tecnico fatto solo in tarda serata». Secondo quanto riferisce la giovane, non sarebbe stato consentito di scendere dalla nave dalle 12 in poi. «Ci hanno detto per ragioni di sicurezza, cosa che abbiamo trovato assurda».

La versione della compagnia di navigazione è diversa: «Abbiamo permesso la discesa ma chiedevamo di ritornare entro le 16». L’atmosfera in nave si è presto surriscaldata. «Ci siamo sentiti quasi sotto sequestro- sottolinea la passeggera- E non si capisce perché hanno fatto il controllo tecnico con noi a bordo, ci è sembrato pericoloso». «Speravamo- risponde l’azienda - di risolvere presto». Corsica Ferries ha offerto pranzo e cena comunicando infine, ieri sera, che rimborserà il prezzo della cabina. Soltanto una magra consolazione per i viaggiatori vessati da troppi disagi.

