Guasti nella rete idrica, vertice tra Comune e Abbanoa 

Una rete idrica lunga nove chilometri in montagna fra l’acquedotto di Corongiu a Burcei ormai superata: guasti in continuazione, spesso il paese resta senz’acqua. Un problema vecchio di anni rimbalzato nella sede di Abbanoa dopo un precedente sopralluogo lunga la condotta. Il sindaco Simone Monni ha incontrato il presidente della società idrica Giuseppe Sardu, presenti anche alcuni assessori comunali, il direttore generale di Abbanoa Stefano Sebastio e i tecnici del Settore distribuzione. Si parla anche della possibilità di recuperare alcuni pozzi per superare le emergenze. Ma bisogna capire cosa si farà per il futuro. L’attuale rete è vecchia, non dà garanzie: c’è anche l’ipotesi di utilizzare l’acqua del potabilizzatore di Simbiritzi collegando il paese dalla futura rete che porterà l’acqua sino a San Gregorio.

«Apprezziamo l’impegno e la disponibilità di Abbanoa – commenta il sindaco Simone Monni – ma noi dobbiamo innanzitutto delle risposte ai concittadini che hanno diritto ad avere un servizio che superi le attuali criticità».

«Abbiamo le stesse preoccupazioni», ha detto Giuseppe Sardu, «abbiamo già dato disposizione ai nostri tecnici di studiare gli interventi da mettere in campo che possano superare le attuali criticità. Siamo anche pronti a incontrare la popolazione per spiegarne i dettagli». (ant. ser.)

