Guasti nella rete idrica, rubinetti a secco 

La scena è un deja vu di 25 anni fa: mezza città, per molte ore, è rimasta senz’acqua. E senza preavviso. È accaduto anche avant’ieri, poi tre giorni prima e, nelle ultime settimane, almeno altre due volte. In parte si deve a guasti improvvisi, in parte a importanti interventi di potenziamento delle linee in tilt da parte di un’impresa d’appalto di Abbanoa che ha stanziato 700 mila euro. A fine lavori la rete idrica sarà ancora più moderna (una ventina di anni fa il Comune spese decine di milioni per cambiare le tubature), ma i disagi per le interruzioni improvvise e prolungate non sono passati in cavalleria.

Disagi e proteste

«Senz’acqua per una decina di ore non è normale – accusa Piera Caria, casalinga residente in via Puglie – e come al solito senza uno straccio di preavviso». La questione, secondo i cittadini, non è secondaria: «Il rischio è ad esempio quello di danneggiare lavatrici – fa notare Maria Porcu, via Tirso – che magari sono state programmate come se l’erogazione fosse stata regolare». L’interruzione ha riguardato in modo prevalente la zona nord della città: «Solo alle 22 di martedì – fa notare Mara Solinas, residente nella zona di Costa Medau Becciu – è riapparso un filo d’acqua, ma i rubinetti erano asciutti da mezzogiorno: è chi non ha la cisterna con l’autoclave?». In molti, in effetti, vi hanno rinunciato dopo che gli ingenti lavori di tanti anni fa avevano drasticamente ridotto le interruzioni dell’erogazione.

Le segnalazioni

Da un lato il Comune ammette di non avere ricevuto segnalazioni circa le interruzioni, dall’altra Abbanoa anticipa che «chiederemo all’impresa la massima puntualità nelle comunicazioni dei disservizi». Ma il bicchiere mezzo pieno sta nei 700 mila euro di interventi in corso per riqualificare le reti sostituendo o completando condotte esistenti, rifacendo allacci e risanando due serbatoi. Sono il serbatoio Cannas con l’attivazione di una seconda vasca d’accumulo e quello Lurdagu con l’installazione di nuove apparecchiature e misuratori di portata. Previsto anche, spiega Abbanoa, il completamento della rete in via Lubiana vicino al fiume Rio Cannas, quella in via Ostro al servizio della località Le Serre migliorando, la sostituzione di una condotta nella Statale 126 e vicino allo stadio.Sulla rete idrica di Carbonia si era già intervenuti molti anni fa: dei 101 chilometri di condotte, 90 erano state integralmente sostituite. Oggi Carbonia ha un tasso di dispersione molto basso: «Il 20 per cento – rivela la stessa Abbanoa - rispetto alla media nazionale che è del 40 per cento e la media regionale che è del 50 per cento».



