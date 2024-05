Guasti elettrici da tre settimane 

Salvavita in tilt, sbalzi di tensione e blak out: da tre settimane ad Isili diverse famiglie devono fare i conti con una corrente elettrica piuttosto ballerina. In via Rossini, via Vivaldi, via Porrino, via Canepa e via Cimarosa, in orari ben precisi di mattina e di sera la corrente salta facendo scattare i salvavita. Un problema che non riguarda le singole abitazioni interessate da questo fenomeno ma sembrerebbe a monte.

In genere i problemi cominciano intorno alle 6 del mattino e durano fino alle 9,30. «Venerdì», ha detto Giuseppe Marianeschi, 61 anni, carabiniere in pensione, «il salvavita si è staccato tredici volte in un’ora, a lungo andare questa situazione potrebbe pregiudicare il funzionamento degli elettrodomestici». Stessa situazione la sera, dalle 19 alle 21: non saltano i contatori esterni ma solo i salvavita all’interno delle case. «Questo», ha aggiunto Marianeschi, «ci costringe a restare a casa o comunque non possiamo mancare per tutto il giorno salvo lasciare le chiavi a qualcuno perché controlli e ripristini il contatore».

Marianeschi a metà aprile ha contattato Enel Energia, dopo un’ora di attesa è riuscito a parlare con un operatore che gli ha fornito un numero di telefono che poteva essere contattato solo tramite un sms. «Dopo qualche giorno», ha aggiunto, «sono stato chiamato da quel numero ma senza che nessuno parlasse, così il 26 aprile ho inviato una Pec».

Eppure da allora la situazione non è cambiata e diverse famiglie che abitano in questa zona di Isili continuano a fare i conti con la corrente che va e viene, uno scherzo che per qualcuno vale anche durante le ore notturne. Ultima spiaggia rivolgersi al Comune per aver e un supporto per la risoluzione del problema.

«Gli uffici», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «hanno contattato telefonicamente Enel, ci è stato assicurato che si sarebbero fatto carico della questione ma così non è stato, solleciteremo in maniera formale».

Intanto le persone devono continuare a monitorare la situazione per salvaguardare gli elettrodomestici e non perdere le provviste conservate nei freezer, sperando di non dover aspettare ancora a lungo.

