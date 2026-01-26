Guasti e atti vandalici, mezza città ancora al buio 

Cala la sera e con lei sparisce anche la luce. Non per un suggestivo blackout, ma per una condizione ormai ordinaria in molte strade cittadine: un’emergenza quotidiana che continua ad alimentare polemiche e segnalazioni, mentre interi quartieri restano al buio.

L’ultima denuncia arriva da Viale Buoncammino, dove «per il secondo giorno consecutivo l’illuminazione pubblica non funziona correttamente», scrive via mail uno studente universitario. Ma l’elenco delle strade coinvolte si allunga: a Castello nell’oscurità via Pietro Martini e via Canelles, mentre in via Lamarmora, «all’altezza della Domu Ocupada, manca addirittura un lampione», continua lo studente. E domenica sera al buio era anche viale Merello. Una situazione che non è nuova e che si sarebbe ulteriormente aggravata dopo il passaggio del ciclone Harry. «A seguito dell’allerta meteo dell’ultima settimana, in alcune zone si sono verificati cortocircuiti ai quali si sta intervenendo con tempestività – afferma Yuri Marcialis, assessore all’infrastrutturazione urbana –. Parallelamente stiamo riscontrando la presenza di interruttori disattivati e selettori manomessi: situazioni che sono state segnalate alla Polizia Locale per intensificare i controlli, mentre sono già in corso interventi per migliorare la sicurezza dei quadri elettrici». Ancora una volta, il nodo centrale resta lo stesso: linee elettriche vetuste, impianti obsoleti e «alcuni atti vandalici che rendono gli interventi più complessi e meno rapidi», conclude l’assessore. Nel frattempo, però, la città resta al buio. E la promessa di una svolta viene rimandata ancora una volta al futuro: «Dal mese di marzo entrerà in funzione il nuovo gestore, individuato tramite accordo quadro fino a 3 milioni di euro». (Al.Rag.)

