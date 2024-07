Guasti alla rete e perdite idriche: un incubo quotidiano 

Da una parte, l’acqua manca. Dall’altra, scorre anche troppo abbondante dove non dovrebbe. Tanti disagi a Sestu ieri per un’interruzione dell’acqua durata mezza giornata, ma non mancano neanche le perdite idriche.

La denuncia arriva dal consigliere di minoranza Francesco Serra, di Sestu Domani, e da alcuni cittadini. La prima tappa è a Su Moriscau, accanto alla ex Provinciale 8, nel tratto che poi diventa via Veneto. Un tubo butta acqua, riempiendo un canneto. Il secondo punto incriminato si trova sulla ex 131, dopo la rotonda che porta ad Assemini: un fiume sgorga incessante vicino a una conduttura.

«La perdita va a invadere un mio terreno», spiega Ignazio Marras, coltivatore; «spesso vado a pulire ma il canale di scolo è sempre pieno». Serra, che si è fatto spesso portavoce dei coltivatori, commenta: «Chiedo che la nostra amministrazione comunale intervenga immediatamente, dobbiamo far sentire la nostra voce e chiedere ciò che ci spetta di diritto. Anche Sestu fa parte della compagine sociale di Abbanoa insieme alla Regione e ai restanti 341 Comuni soci». Lunga anche la lista di perdite in centro, l’ultima in viale Cimitero, di solito riparate nel giro di qualche giorno o settimana.

Giornata da dimenticare poi ieri, con quasi tutta Sestu senz’acqua, come ha reso noto Abbanoa, «a seguito di urgente riparazione emergenziale di una tubazione all’interno dell’impianto». Solo pochi giorni prima, giovedì 11, rubinetti a secco, per un’altra «riparazione emergenziale», mentre martedì 2 è stato il turno di una «rottura imprevista di una condotta idrica», anche se il disagio si è limitato ad alcune vie. Una media di un guasto alla settimana, colpa di una rete idrica spesso antiquata. Nella città tanta la rabbia e la frustrazione per questa interruzione imprevista che ha messo in difficoltà giovani e anziani, uffici e negozi. Una situazione nota in Comune e anche al gestore dell’acqua. Le segnalazioni delle perdite sono state prese in carico, e Abbanoa ha investito tre milioni e mezzo di euro per rinnovare le principali condutture. Gli interventi sono in corso, ma forse ne serviranno anche altri e i problemi non si risolveranno in un giorno.

RIPRODUZIONE RISERVATA