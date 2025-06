Guaritore e molestatore: caso a una svolta 

Caso ancora aperto per le presunte molestie sessuali ai danni di una ragazza di 18 anni che, secondo la pm Sara Martino, sarebbe stata abusata nel corso di un “trattamento” contro il malocchio. I fatti risalgono a qualche giorno fa e sarebbero avvenuti ad Arzachena: un uomo di 50 anni, il sedicente guaritore, è indagato. Ma le indagini non sono ancora chiuse. Il dato che la polizia giudiziaria sta ancora approfondendo riguarda la condizione della presunta vittima. La ragazza che sarebbe stata abusata sta infatti seguendo un percorso terapeutico, è una persona fragile ed è seguita da operatori sanitari. La sua condizione è certificata da specialisti. Nonostante questa circostanza la giovane è stata sottoposta ad una pratica che non ha niente a che vedere con il percorso studiato per lei e che stride con la sua condizione di persona estremamente fragile. La domanda è: chi ha deciso di sottoporre la giovane alle pratiche del santone? Stando a quanto emerge dalle indagini i fatti sono avvenuti quando la giovane non era nella struttura alla quale era stata affidata, gli operatori sanitari potrebbero essere stati tenuti all’oscuro di tutto. Di sicuro diverse persone, compresi i familiari, erano a conoscenza dei contatti con il sedicente santone per le pratiche contro il malocchio. I carabinieri hanno fornito una prima dettagliata relazione alla pm Sara Martino.

