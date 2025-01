«Guarire richiede sacrificio ma si può» 

Quando i nodi arrivano al pettine, nel senso che i pazienti giungono al Centro trattamento disturbi psichiatrici dell’Asl di Cagliari in via Romagna, è già troppo tardi: significa che la ludopatia - in altri casi l’alcolismo - è già diagnosticata, quindi è già una malattia. Ma uscirne si può, anche se non è gratis: costa sacrifici, ma comunque alla portata di umano.

«A meno che non vi siano altre patologie», premette Graziella Boi, direttrice del Piano regionale del gioco d’azzardo patologico che ha la sede alla Cittadella della salute, «non prescriviamo farmaci. Sono assai più utili gli approfondimenti psicologici sul malato e sui familiari, con terapia individuale e di gruppo». I dati dell’ultimo anno sui casi seguiti dal Centro dell’Asl sono ancora in cottura, ma certo le ludopatie (cioè il gioco d’azzardo patologico) non sono in crollo. Neanche un po’.

Uscire dalla spirale, rassicura Boi, «non è poi troppo complicato se c’è un familiare che si presta a fare l’amministratore economico del paziente. Nel frattempo, attraverso i colloqui individuali e la psicoterapia di gruppo, si deve capire quale altro problema ha condotto alla ludopatia». Il problema è difendere i ragazzi: «I più giovani e i più anziani sono le vittime preferite delle ludopatie. Quando i ragazzi giocano su internet, è difficile scoprirlo», conclude Boi.

