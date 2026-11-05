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Villagrande.
06 novembre 2026 alle 00:22

Guardrail irregolare? Lo dirà il Politecnico 

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Sarà il Politecnico di Milano a esaminare i guardrail della strada provinciale 27 dove il 30 novembre 2025 hanno perso la vita tre cittadini egiziani. La decisione è della Procura di Lanusei. La pm, Valentina Vitolo, ha disposto una consulenza tecnica specialistica su alcuni tratti di barriera stradale attualmente sotto sequestro all’altezza del ponticello di Sothai, a valle di Villagrande, dove la viabilità è regolata da semafori. Il procedimento è iscritto a carico di ignoti per omicidio colposo. L’incarico è stato affidato al laboratorio Prove materiali del Politecnico, scelto come struttura idonea per gli accertamenti tecnici. A eseguirli saranno gli ingegneri Marco Caruso e Nicola Cefis.

Al centro della perizia c’è lo stato del guardrail al momento dell’impatto: omologazione, classe di contenimento, stato di manutenzione e corrosione, corretta posa in opera e capacità di assorbire l’urto. Accertamenti che richiederanno prove di laboratorio anche di tipo distruttivo. Proprio per la natura irripetibile dell’atto, la Procura ha disposto la notifica del decreto ai congiunti delle vittime (Thamer Hamouda Ramzy Shehabeld, 32 anni, AhmedTafrih Ghandour Ahmed Sharweda, 33, e Rizk Mohamed Elshahhat, 36), assistite dagli avvocati Marcello Caddori e Paolo Pilia, che potranno nominare un consulente tecnico di parte per assistere alle operazioni. Il conferimento ufficiale dell’incarico è fissato per l’11 novembre negli uffici della Procura di Lanusei.

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