«Guardo le stelle per cercare mia sorella» 

«Guardare le stelle mi dava sollievo, mi sentivo meno solo. Crescendo quell'abitudine è rimasta, ma le domande sono aumentate. Come ritrovo la mia sorellina negli astri? Cosa rappresentano effettivamente». Così le stelle, per Francesco Pia, prima rifugio fantastico di un bambino in cerca della sorella deceduta quando lui aveva solo 4 anni, sono diventate motivo di studio e di un progetto sul nuovo modello cosmologico premiato a Toronto, in Canada durante la conferenza internazionale di cosmologia. A raccontare questa storia è l’ingegnere gonnese DI 56 anni che da sempre si diletta nello studio dello spazio, del teletrasporto, del cosmo e della sclerosi multipla, patologia della quale è affetto.

La scoperta

«Ero un bambino - racconta Francesco Pia - avevo quattro anni, quando dalla sera alla mattina non vidi più mia sorella, chiesi ai miei genitori dove fosse e mi dissero che era sparita. Passavo intere giornate a cercarla. Più volte sono scappato di casa e vivevo nel terrore che potesse capitare anche a me di sparire. I miei genitori mi dissero che era morta e volata in cielo quando avevo 10 anni. Da quel momento è iniziato il mio legame con le stelle. Sono cresciuto guadandole, studiandole, cercando conforto e alla fine ho avuto bisogno di avere delle risposte. I miei studi sul teletrasporto nascono dalla necessita di voler ritrovare mia sorella, di volermi ricongiungere a lei. Studiando però ho capito che il modello cosmologico attuale non può essere l'unico e che una terza dimensione è più che possibile».

Gli studi

Ha iniziato così a studiare e negli anni, tra un dottorato e l'altro, tra una pubblicazione e l'altra, Pia ha trovato quello che secondo lui è il modello cosmologico e ha deciso di presentarlo in varie Università: «Non mi aspettavo così tanto entusiasmo, dall'est Europa al Canada i contatti per le pubblicazioni sono stati tanti e il mio modello è stato pubblicato». Il lavoro sulla teoria cosmologica ha avuto, di tanto in tanto delle battute d'arresto: «A volte a causa della salute, altre volte perché sono stato impegnato in altri studi. L'essere affetto da sclerosi multipla non può essere solo una condizione negativa, deve portare a qualcosa. Che sia anche una piccola goccia ma vorrò contribuire a trovare un modo per diagnosticarla in anticipo». Nel frattempo il lavori di Pia e le varie pubblicazioni hanno avuto successo oltreoceano, così il Medical research journal di Cambridge in Massachussetts ha chiesto all'ingegnere di aprire un blog sui suoi lavori e sulle sue pubblicazioni all'interno del loro sito. Il lavoro cosmologico di Francesco Pia in Massachusetts è diventato oggetto di studio e premiato come una delle migliori e più innovative pubblicazioni degli ultimi anni.

