Guardiola sereno ma la crisi continua 

Londra. Nessuno peggio di Pep Guardiola. I numeri parlano chiaro: in Premier League nelle ultime otto giornate nessuno è andato male come il Manchester City del mago spagnolo caduto in disgrazia. Al punto che i media locali, a proposito dei campioni d’Inghilterra, scrivono e parlano di «ritmi da retrocessione» e che «è tempo di preoccuparsi, e di guardarsi alle spalle». Lo score dei Citizens negli ultimi otto turni è di una vittoria, un pari e sei sconfitte, simile a quello del Southampton che, proprio per questo, ha cambiato allenatore licenziando Russell Martin e affidandosi a Ivan Juric, reduce dalla disastrosa esperienza alla Roma.

Guardiola rimane invece saldo al proprio posto, nessuno pensa di mandarlo via perché la dirigenza del City confida, prima o poi, in una ripresa. E poi non è passato inosservato il fatto che il tecnico ex Barça abbia giurato fedeltà anche nel caso si avverasse il peggiore degli scenari, ovvero che Stones e compagni vengano retrocessi a tavolino per il caso dei ripetuti illeciti finanziari, o presunti tali, commessi nel corso degli anni e che avrebbero violato le regole della Premier. E proprio questo pensiero, quello della retrocessione a tavolino, presente anche nelle teste dei giocatori, potrebbe essere uno dei motivi del crollo di una squadra che sembrava in grado di dominare la scena. Invece tutti, in campo, sembrano quasi rassegnati e c’è chi starebbe già pensando di fare le valigie. Non è un caso che a Madrid, sponda Real, si riparli di Haaland e del tridente da sogno che formerebbe con Mbappé e Vinicius. Intanto a Guardiola, ferito dai fischi dei tifosi, non rimane che riflettere su cosa non vada al di là degli infortuni: oltre al lungo degente Rodri (la sua importanza nel gioco del City si capisce bene adesso che non c’è), in infermeria ci sono Ederson, Nathan Ake e Ruben Dias. «Abbiamo un solo difensore centrale di ruolo», ha fatto notare sabato quando, nonostante la sconfitta contro i “Villans”, si è mostrato sereno, evitando di graffiarsi il naso e la testa, come gli era capitato, per il nervosismo, dopo il ko in Champions con il Feyenoord.

