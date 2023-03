«Guardie turistiche e ospedale, la sanità è al collasso» 

I campanelli d’allarme sono tre: l’organizzazione dei poliambulatori, la grave situazione del San Marcellino e l’incognita delle guardie mediche turistiche estive. Un quadro fosco per la sanità che ha spinto i sindaci del distretto sanitario del Sarrabus-Gerrei a chiedere con urgenza un incontro con il direttore generale Marcello Tidore.

Ieri è partita la nota ufficiale inviata, appunto, a Tidore e al direttore sanitario Roberto Massazza. Nel documento firmato da Eugenio Murgioni (Castiadas), Salvatore Piu (Muravera), Sandro Porcu (Villaputzu), Marco Antonio Siddi (San Vito), Remo Ortu (Villasimius), Antonio Quartu (Armungia), Chicco Frongia (Ballao), Stefano Soro (San Nicolò Gerrei), Antonio Forci (Silius) e Leonardo Usai (Villasalto) viene evidenziata la necessità di «un incontro urgente, chiarificatore, in presenza» per affrontare tre problematiche: la sanità territoriale con particolare attenzione ai poliambulatori di San Nicolò Gerrei, Muravera e Villasimius, la «grave ed emergenziale situazione sanitaria al San Marcellino» e l’ipotesi dell’occupazione delle guardie turistiche in prossimità dell’estate.

Tre situazioni critiche: tra i disagi più gravi per i cittadini in questi primi mesi del 2023 la mancanza di specialisti al San Marcellino (due cardiologi su tre, ad esempio, sono andati via senza essere stati sostituiti con ripercussioni per i più fragili che seguono i piani terapeutici). L’incontro potrebbe tenersi a Castiadas, a Muravera o anche a Cagliari: «Decida Tidore dove – chiarisce Murgioni, presidente dell’Unione – l’importante che si faccia e si trovino soluzioni». (g. a.)

