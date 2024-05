«Oggi spesso si trascorre il tempo libero da soli col computer o il telefonino. Io dico a voi, giovani Guardie: andate controcorrente! Meglio utilizzare il tempo libero per attività comuni, per conoscere Roma, per momenti di fraternità». Lo ha detto Papa Francesco nell’udienza con le 34 nuove Guardie svizzere che hanno prestato giuramento ieri pomeriggio.