Guardie mediche verso la paralisi 

Una ragazza di 28 anni ha rischiato di andare in shock anafilattico dopo aver ingerito un frutto. L’emergenza è rientrata in Pronto soccorso, dove la paziente di Tortolì si è ripresa dopo tre flebo. Quando la situazione stava precipitando, i genitori hanno chiamato la guardia medica ma l’ambulatorio di via Monsignor Virgilio era sguarnito (lo sarà per altri sei turni sino a fine mese). Il telefono squillava a vuoto e a quel punto non è rimasto altro da fare che contattare il 118. La centrale operativa di Sassari ha inviato un’ambulanza a domicilio che ha, poi, ha trasportato la giovane in difficoltà all’ospedale di Lanusei. Da Villagrande a Ilbono, da Perdasdefogu e Baunei scricchiola il sistema di continuità assistenziale sul territorio.

L’allarme

Il fenomeno delle guardie mediche in tilt sembrava superato. Ma evidentemente così non è. Quando le sedi restano vuote per indisponibilità di camici bianchi, tutto ricade sul Pronto soccorso. Lo scorso anno l’emergenza dell’ambulatorio di Tortolì era stata tamponata con una convenzione trimestrale con un giovane professionista, ma quella strada che aveva tolto le castagne dal fuoco non è, al momento, percorribile. «I giovani medici prendono altre strade, tra nuovi incarichi o specializzazioni», spiega Sandro Rubiu, direttore del distretto sanitario di Tortolì. Da quel dipartimento partono le telefonate a medici di tutta la Sardegna per completare il calendario dei turni, ma ogni mese è un’impresa. «Sono più quelli che escono dal giro che quelli che entrano», aggiunge il dirigente dell’Asl di Lanusei. In vista dell’estate la situazione delle guardie mediche, comprese le turistiche, è tutta da decifrare. «Attendiamo comunicazioni da Ares e Regione che curano la gestione delle guardie mediche turistiche».

Il presidente

Per il 14 maggio Ivan Mameli, presidente del Comitato di distretto, ha convocato un’assemblea con all’ordine del giorno sia la copertura dei turni nei punti di continuità assistenziale e la programmazione delle sedi delle guardie mediche turistiche. Attualmente sono tutte in bilico, Tortolì, Bari Sardo, Santa Maria Navarrese e, soprattutto, Tertenia. «I centri con maggiore affluenza - dice Mameli - subiscono continuamente assenze nell’erogazione del servizio e ciò rende tutto incerto e pericoloso per la salute di migliaia di cittadini». La preoccupazione sale. «La stagione turistica è partita ed è fondamentale programmare l’erogazione del servizio di guardia medica turistica in modo serio e tempestivo», conclude il sindaco di Bari Sardo.