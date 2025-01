Guardie mediche, l’ira dei sindaci 

Con una sanità quasi al disastro totale, i sindaci reclamano una visita nel Sulcis Iglesiente della presidente della Regione, Alessandra Todde, e dell’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi. Porta la firma di tutte e 23 i sindaci del territorio la lettera con una richiesta di incontro urgente in merito a una situazione che ha continuato a precipitare nel corso di queste festività: le guardie mediche chiuse, il pronto soccorso dell’ospedale Sirai intasato (il 2 gennaio ha registrato la presenza di 50 pazienti, la gran parte nel corridoio), le nuove carenze dei medici di base.

Feste senza assistenza

La «crisi del sistema sanitario», scrivono i 23 sindaci del Sulcis Iglesiente, è «divenuta da tempo ormai cronica» ma è «emersa con maggior evidenza durante il periodo delle festività natalizie». E non è cessato. La guardia medica di Cortoghiana dalle 8 di ieri alle 8 di oggi non ha operato. «Occorre trovare in tutti i modi il sistema – afferma il sindaco di Carbonia Pietro Morittu – per garantire almeno i livelli minimi di assistenza, che ora non ci sono». Ma la serrata ha riguardato diversi paesi, soprattutto Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, Iglesias, Gonnesa, Nebida, San Giovanni Suergiu, Portoscuso, Carloforte, Sant’Anna Arresi. «La nostra insularità – accusa Stefano Rombi, Carloforte – è ancor più aggravata».

Non nasconde il pessimismo il sindaco di Giba Andrea Pisanu: «In questi anni non è stato posto il minimo rimedio ad alcuna criticità e ci sono problemi anche nella nostra Casa della salute». Drastico Paolo Dessì, Sant’Anna Arresi : «Periferie dimenticate».

Tolleranza zero

Drastica la soluzione proposta da Ignazio Locci, Sant’Antioco : «Pur nel rispetto dei diritti dei lavoratori, nel caso delle guardie mediche l’azienda sanitaria avrebbe dovuto prendere provvedimenti forti. Le festività hanno evidenziato i problemi».

La chiusura delle guardie mediche ha provocato file estenuanti nel Pronto soccorso del Sirai, e ambulanze bloccate anche 24 ore con pazienti a bordo: «Situazione molto preoccupante – rimarca il sindaco di Nuxis Romeo Ghilleri – occorre combattere per garantire i livelli essenziali di assistenza». Elementi «più che sufficienti – conclude il sindaco di Iglesias Mauro Usai – per chiedere un incontro urgente sul futuro della nostra sanità ed estendere la discussione al territorio». I sindaci hanno sollecitato un vertice con Todde e Bartolazzi da tenere al più presto nell’aula consiliare del Comune di San Giovanni Suergiu.

