Guardie mediche? I dottori in pensione 

Nessun professionista ha concretizzato la manifestazione d’interesse iniziale per assicurare il servizio di guardia medica turistica a Tortolì. Con il progetto straordinario “Istiu”, l’Asl Ogliastra sgancia il paracadute per garantire l’apertura dell’ambulatorio di via Monsignor Virgilio chiama a raccolta anche i medici in pensione.

Possono candidarsi al servizio medici di medicina generale, di continuità assistenziale, degli istituti penitenziari e medici chirurghi iscritto all’albo professionale. Il servizio “Istiu” sarà attivo dalle 8 alle 20, dal lunedì al venerdì, e si avvarrà della presenza contemporanea di due medici (se il numero delle adesioni lo consentirà).

Sarà assicurata, durante la copertura dei turni la presenza di un infermiere professionale. L’età non è un requisito discriminante: possono aderire all’iniziativa salva-servizio (anche) i medici chirurghi e medici in congedo: sono sufficienti la laurea in Medicina e Chirurgia, l’abilitazione all’esercizio professionale e l’iscrizione all’albo dell’ordine professionale. Per l’adesione al progetto il compenso sarà di 60 euro all’ora. «Nella stagione estiva - spiega Sandro Rubiu, direttore del distretto sanitario di Tortolì - gravitano mediamente sull’ambito territoriale di Tortolì 800 mila presenze turistiche e dunque riteniamo necessario assicurare ai turisti la possibilità di ricevere prestazioni sanitarie loro dedicate».

A Bari Sardo dal primo luglio il servizio sarà garantito dalla dottoressa Barbara Mameli, mentre tramonta l’ipotesi di aprire gli ambulatori a Santa Maria Navarrese e a Tertenia. (ro. se.)

