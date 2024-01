Guardie mediche, futuro a rischio  

La partita è ancora aperta, e in gioco c’è il futuro della continuità assistenziale nell’Isola, cioè le Guardie mediche. Due visioni contrapposte, quella della Regione, disegnata in nome di una maggiore razionalizzazione del servizio – con cinquanta Comprensori di 12 chilometri di raggio, con all’interno otto comuni ciascuno – e quella dei medici, che – lo Smi in particolare, insieme con tanti colleghi non iscritti al sindacato – sulla questione hanno fatto uno sciopero a ottobre scorso e lanciato l’allarme: «La salute della popolazione sarda è a rischio».

Il tavolo

Ora l’appuntamento è l’11 gennaio: l’assessore alla Sanità Carlo Doria incontrerà i sindacati di categoria per cercare una sintesi definitiva sull’accordo integrativo dei medici di medicina generale, all’interno del quale, tra le varie cose, c’è appunto il delicato capitolo della continuità assistenziale.

Rischio chiusure

«Il progetto dell’assessore di fatto smantella il servizio, è qualcosa di completamente irrazionale», sottolinea Luciano Congiu, segretario regionale per la Sardegna del Sindacato Medici Italiani. «Oggi le Guardie mediche sono complessivamente 191, nella sua proposta ne resterebbero aperte H24 solo 42. Poi ce ne sarebbero altre 16 in funzione H12 e tutte le altre chiuderebbero a mezzanotte. Ma di fatto tutte quelle con orario fino a mezzanotte sarebbero a rischio chiusura definitiva per mancanza di personale, perché nessuno andrebbe a lavorarci. Sarà impossibile inoltre che i pochi medici in servizio, possano effettuare, su ambiti territoriali così estesi, anche le visite domiciliari».

Insomma, spiega il dottor Congiu, «sta già accadendo in Lombardia, in provincia di Bergamo ad esempio stanno chiudendo i battenti per gli stessi motivi, e da noi si vuole copiare il modello basato sempre più sul privato. In sostanza, la popolazione sarà costretta a ricorrere al 118 o direttamente ai Pronto soccorso».

La proposta alternativa

I medici hanno presentato una dettagliata proposta alternativa che prevede – come già accade in altri Paesi, e anche regioni come Toscana e Veneto lo stanno sperimentando – di aprire una Guardia medica dentro i Pronto soccorso, «ma non come succede oggi a Bosa, Ghilarza, Alghero, Isili, Muravera, dove la Guardia è fisicamente dentro l’ospedale ma senza nessun dialogo né sinergia con il Pronto soccorso», aggiunge Congiu. «Nella nostra ipotesi ci sarebbe un triage in comune, in seguito al quale i pazienti verrebbero indirizzati da una parte o dall’altra».

«Poiché i codici bianchi e verdi oggi rappresentano un’alta percentuale delle prestazioni che si riversano nei Pronto soccorso è fondamentale rendere più efficiente un sistema non più sostenibile», spiega il documento dei sindacati. «Dal momento in cui saranno istituiti gli ambulatori di continuità assistenziale pre-ospedaliera i pazienti che al triage risulteranno dei codici bianchi e verdi saranno indirizzati agli ambulatori stessi. Dopo la visita, il paziente può essere rinviato al proprio medico curante, o intrapresa una terapia, viceversa essere inviato al Pronto soccorso se si riscontrano situazioni di sospetto o di emergenza clinica».

L’appello

Questa proposta (che appunto fa parte dell’Accordo integrativo generale) è stata sottoscritta da Fimmg, Cisl Medici, Smi e Snami (quest’ultimo nei giorni scorsi ha fatto un appello all’assessore, chiedendo una ratifica immediata). Se il banco salta, cioè se le parti resteranno nelle loro posizioni, sarà difficile lavorare per trovare un’intesa prima delle elezioni del 25 febbraio, e la palla passerà al prossimo governo regionale e al prossimo assessore alla Sanità. (cr. co.)

