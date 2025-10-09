VaiOnline
La battaglia.
10 ottobre 2025 alle 00:23

Guardie mediche, emergenza diffusa 

Oggi ad Aritzo la fiaccolata dopo la morte dell’imprenditore Nanni Mereu 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Grande preoccupazione dei sindaci barbaricini sulle carenze nelle guardie mediche, dove da tempo diversi turni risultano scoperti. La rabbia cresce dopo la scomparsa dell’imprenditore Nanni Mereu, di Aritzo, avvenuta a due passi dall’ambulatorio del corso Umberto: l’assenza del medico era stata annunciata da giorni dall’Asl 3. Areus ha richiamato il pronto intervento degli infermieri a bordo del 118.

Oggi Aritzo si prepara alla fiaccolata (ore 18.30) davanti all’ambulatorio di guardia. Il vicesindaco Gianluca Moro spiega: «Ci ritroveremo uniti per partecipare all’iniziativa proposta dal comitato Allerta in Barbagia. Non è più possibile proseguire in questa direzione. Serve un cambio di rotta». La direttrice amministrativa dell’Asl 3 Paola Raspitzu sottolinea: «L’assunzione di guardie mediche, pediatri e medici di base è una competenza esclusiva posta in campo ad Ares e non alla nostra azienda. La carenza nei punti di guardia medica della provincia di Nuoro va risolta da Ares che deve provvedere anche al reclutamento degli specialisti».

A Gavoi

Non se la passa bene nemmeno Gavoi. Il sindaco Salvatore Lai sale sulle barricate dopo l’annuncio dell’Asl sull’assenza della guardia medica venerdì e martedì scorsi e poi il 15, 19, 23 e 27. «Abbiamo ricevuto la comunicazione da parte del servizio cure primaria dell’Asl che è suonata come l’ennesima doccia gelata. Esprimiamo tutta la nostra disapprovazione, perplessità e preoccupazione», dice Lai. E aggiunge: «Ci preoccupa la copertura degli orari della guardia medica nella casa della salute. In un paese di anziani è un vero incubo. Siamo pronti a fare sentire la nostra voce, qualora non si provveda a convocare un tavolo territoriale che ragioni su soluzioni efficaci».

A Desulo e Belvì

A Desulo turni scoperti già dal 2022. Le carenze «sono superate all’occorrenza - racconta il sindaco Gian Cristian Melis - grazie al senso di abnegazione delle poche guardie mediche rimaste e all’aiuto dei medici del paese che vivono anche fuori territorio e continuano a fare la loro parte. Siamo pronti a un progetto di telemedicina». Dice Maurizio Cadau, sindaco di Belvì: «Che i medici non ci siano tra guardie e 118 è cosa ormai nota. Attendiamo di capire quali siano le intenzioni della Giunta regionale per ovviare a questi disagi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Speleosub muore a Su Gologone

l F. Ledda
La svolta

Gaza, si esulta ma c’è cautela Tel Aviv, attesa per gli ostaggi

Nella Striscia riappare la speranza tra le macerie: «Viviamo nelle tende, non abbiamo più cibo»  
La tragedia

Esperto speleosub muore nelle acque di Su Gologone

Sotto sequestro l’attrezzatura usata Il sindaco di Oliena: missione di ricerca 
Fabio Ledda
Il delitto di Palau

La madre di Ragnedda: «Non credo a mio figlio, deve stare in carcere»

L’imprenditore dimesso da Psichiatria e riportato nel carcere di Bancali 
Andrea Busia
Consiglio

Gli ex presidenti:«Riforme bipartisan o falliranno ancora»

Nella commissione per la Statutaria le proposte dei leader del passato 
L’emergenza

Febbre del Nilo, quarta vittima del virus

Morto un 77enne di Paulilatino, i familiari: servono interventi mirati, malattia da non sottovalutare 
Valeria Pinna
Cronaca

Suonano le sirene: incendio alla Saras Una notte di paura

Allarme alle 3,30 nella raffineria Comune e sindacati: serve chiarezza 
Ivan Murgana