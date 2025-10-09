Guardie mediche, emergenza diffusa 

Grande preoccupazione dei sindaci barbaricini sulle carenze nelle guardie mediche, dove da tempo diversi turni risultano scoperti. La rabbia cresce dopo la scomparsa dell’imprenditore Nanni Mereu, di Aritzo, avvenuta a due passi dall’ambulatorio del corso Umberto: l’assenza del medico era stata annunciata da giorni dall’Asl 3. Areus ha richiamato il pronto intervento degli infermieri a bordo del 118.

Oggi Aritzo si prepara alla fiaccolata (ore 18.30) davanti all’ambulatorio di guardia. Il vicesindaco Gianluca Moro spiega: «Ci ritroveremo uniti per partecipare all’iniziativa proposta dal comitato Allerta in Barbagia. Non è più possibile proseguire in questa direzione. Serve un cambio di rotta». La direttrice amministrativa dell’Asl 3 Paola Raspitzu sottolinea: «L’assunzione di guardie mediche, pediatri e medici di base è una competenza esclusiva posta in campo ad Ares e non alla nostra azienda. La carenza nei punti di guardia medica della provincia di Nuoro va risolta da Ares che deve provvedere anche al reclutamento degli specialisti».

A Gavoi

Non se la passa bene nemmeno Gavoi. Il sindaco Salvatore Lai sale sulle barricate dopo l’annuncio dell’Asl sull’assenza della guardia medica venerdì e martedì scorsi e poi il 15, 19, 23 e 27. «Abbiamo ricevuto la comunicazione da parte del servizio cure primaria dell’Asl che è suonata come l’ennesima doccia gelata. Esprimiamo tutta la nostra disapprovazione, perplessità e preoccupazione», dice Lai. E aggiunge: «Ci preoccupa la copertura degli orari della guardia medica nella casa della salute. In un paese di anziani è un vero incubo. Siamo pronti a fare sentire la nostra voce, qualora non si provveda a convocare un tavolo territoriale che ragioni su soluzioni efficaci».

A Desulo e Belvì

A Desulo turni scoperti già dal 2022. Le carenze «sono superate all’occorrenza - racconta il sindaco Gian Cristian Melis - grazie al senso di abnegazione delle poche guardie mediche rimaste e all’aiuto dei medici del paese che vivono anche fuori territorio e continuano a fare la loro parte. Siamo pronti a un progetto di telemedicina». Dice Maurizio Cadau, sindaco di Belvì: «Che i medici non ci siano tra guardie e 118 è cosa ormai nota. Attendiamo di capire quali siano le intenzioni della Giunta regionale per ovviare a questi disagi».

