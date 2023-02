Guardie mediche, disagi finiti 

Addio turni volanti e disagi nelle Guardie mediche. Ares, in nome e per conto dell’Asl Ogliastra, ha conferito gli incarichi trimestrali di continuità assistenziale. I 13 medici saranno operativi dal primo marzo al 31 maggio. La disposizione puntella gli ambulatori rimasti spesso scoperti e consente al professionista incaricato di pianificare l’attività ed eventualmente individuare sostituti. Sia il territorio che l’Asl tirano un sospiro di sollievo, come conferma Sandro Rubiu, 66 anni, direttore del distretto sanitario di Tortolì: «È un passo in avanti che ci consente di creare un sistema più stabile a garanzia di una copertura più capillare dei punti guardia. Auspichiamo nomine Ares per incarichi a tempo indeterminato».

Le nomine

Per la sede di Tortolì Ares ha conferito incarichi a quattro medici. Un residente (Luca Vargiu), uno non residente (Claudia Murrocu) e due specializzandi residenti (Enrica Maria Puddu e Roberto Pulisci). A Talana sono stati assegnati Ananio Mereu (non residente) e Niccolò Melis (specializzando residente), a Perdasdefogu Raffaele Milia, a Tertenia Andrea Cordeddu, a Jerzu Elisa Lai (non residente) e Raffaela Piras (specializzanda residente), a Villagrande Giuseppe Caggiari, a Ilbono Giammarco Ledda e a Seui Francesco Cabras. Tuttavia non per tutte le sedi è stato individuato il titolare: è il caso, ad esempio, di Bari Sardo, Baunei e Gairo. Ciò non significa che le sedi resteranno sguarnite, bensì il servizio verrà assicurato con i consueti turni volanti composti dal personale del distretto. Il problema, spiegano da Ares, resta sempre il solito: «Per la carenza di medici non è stato possibile ricoprire tutte le sedi carenti proposte e in merito sono state fatte le dovute comunicazioni al direttore del distretto di Tortolì».

Disagi diffusi

Tamponata un’emergenza ne spunta subito un’altra, a conferma che la coperta è cortissima. Da giorni gli utenti di Villanova Strisaili sono senza medico: il titolare, che ha sede a Villagrande, è temporaneamente indisponibile per motivi personali. «Pur consapevoli dei disagi - spiega Sandro Rubiu - chiediamo agli utenti di portare pazienza e far riferimento alla dottoressa di guardia a Villagrande». Disagi anche a Loceri, dove però l’assenza del medico dovrebbe essere limitata: «In questo caso - conclude Rubiu - chiediamo ai pazienti di rivolgersi temporaneamente agli altri medici: tre a Bari Sardo e due a Cardedu».