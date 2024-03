Guardie mediche chiuse per ferie 

Vietato sentirsi male da oggi a lunedì. La Asl 5 durante questi giorni di festa non garantisce l’assistenza sanitaria. Disagi infatti in tutta la provincia e per tutti i cittadini, grandi e piccoli. Chi avrà bisogno di un medico potrà rivolgersi solo al Pronto soccorso dell’ospedale di Oristano.

Guardie mediche

L’Asl ha fatto sapere che a Oristano il turno della Guardia medica non è attivo oggi dalle 20 alle 8 del giorno successivo, ma neanche domani e il giorno di Pasquetta. La situazione non cambierà a Cabras: non sarà attivo il turno dalle 8 alle 20 di oggi e dalle 20 alle 8 di domani.

Sempre la Asl in una nota precisa che «in questi giorni in caso di necessità ci si potrà rivolgere ai punti di guardia medica limitrofi». Quali sono però non è dato a sapersi. Dall’ufficio stampa ieri hanno fatto sapere «che non sono ancora in grado di comunicarli». La Guardia medica di Oristano riaprirà martedì 2 aprile dalle 20 e il servizio verrà garantito per altri 19 turni.

Ascot chiusi

Ma non è tutto. Il lunedì di Pasquetta non saranno attivi nemmeno gli Ascot per i pazienti rimasti zona medico. La Asl in occasione delle festività ha rimodulato diversi turni degli Ambulatori straordinari di comunità territoriale: questo perché evidentemente nessun medico ha dato disponibilità per il giorno dopo Pasqua.

I turni posticipati

A Terralba il turno dell’Ascot in via Napoli, previsto lunedì primo aprile è stato posticipato infatti a martedì 2 dalle 13.30 alle 18.30. A Ghilarza stessa cosa: un problema quindi anche per i cittadini di Abbasanta, Aidomaggiore, Norbello e Sedilo.

A Gonnostramatza il turno del lunedì è stato posticipato a venerdì 5 aprile. Idem a Masullas , dove l’ambulatorio straordinario offre servizi anche ai cittadini senza medico di Baradili, Baressa, Gonnosnò, Mogoro, Morgongiori, Pompu, Simala, Sini e Siris.

Non pochi insomma. Per due giorni quindi, domenica e lunedì, l’assistenza sanitaria sarà tutta nelle mani degli operatori del Pronto soccorso, compreso quello pediatrico.

