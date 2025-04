Guardie mediche chiuse a Pasqua 

Amara sorpresa per i cittadini di cinque paesi del Medio Campidano dove a Pasqua e Pasquetta la guardia medica sarà chiusa. Nonostante le indicazioni della Asl invitino a rivolgersi al presidio più vicino, il timore è che ci sia un sovraffollamento al pronto soccorso all’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino dove, anche in condizioni normali, a causa della mancanza di medici il lavoro è già tanto.

La mappa

A Serramanna porte chiuse domani dalle 8 alle 20 e lunedì, (la Asl suggerisce di andare a Samassi o Serrenti), stessa chiusura a Gonnosfanadiga (punto di riferimento Guspini o Villacidro), a San Gavino il servizio medico sarà chiuso domani dalle 8 alle 20, (per emergenze ci si dovrà recare a Sanluri o Sardara), a Villamar e Arbus niente guardia medica a Pasquetta dalle 8 alle 20. Così si ripete un disagio che va avanti da tempo e che mette a rischio l’assistenza sanitaria di base in un territorio dove la maggior parte della popolazione è anziana e dove mancano tantissimi medici di famiglia. Per questo la preoccupazione resta alta.

L’appello

«Il nostro territorio dal punto di vista della sanità è in ginocchio e il Pronto soccorso dell’ospedale è in bilico, retto dai medici gettonisti – rimarca Loredana Zuddas, segretaria territoriale della Cisl del Medio Campidano –. Solo a Villacidro ci sono 4.700 persone senza medico di famiglia: ci associamo al grido di dolore e di allarme lanciato più volte dalla popolazione. Ora la Regione dovrebbe incontrare i sindacati su tre tavoli tematici: quello delle guardie mediche, le liste d’attesa e i medici di famiglia. Come sindacati cercheremo di dare qualche indicazione di carattere organizzativo». È tempo di trovare soluzioni anche per Caterina Cocco della segreteria della Cgil della Sardegna Sud Occidentale: «Il disagio ricade sui cittadini e un mese e mezzo fa è stata fatta anche una conferenza alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità e del direttore generale della nostra Asl. Come sindacati abbiamo chiesto di trovare dei soldi per garantire e rendere appetibile questo servizio». Molti cittadini si sentono discriminati. «Non è proponibile la chiusura della guardia medica in un territorio come il nostro dove la popolazione è sempre più anziana e molte persone non hanno la possibilità di usare l’auto – sottolinea Francesco Zurru, pensionato di Gonnosfanadiga –. Nonostante le indicazioni della Asl del Medio Campidano, molti andranno ad intasare il pronto soccorso dell’ospedale. La guardia medica di Gonnosfanadiga è molto importante e tempo fa io stesso sono stato curato ma ad oggi nei locali manca anche il frigorifero: è assurdo».

L’azienda

Da parte sua la Asl del Medio Campidano ha comunicato nel sito aziendale che il servizio di guardia medica non sarà operativo in questi cinque comuni per cause non dipendenti dall’azienda.

