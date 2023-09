Guardie mediche-Asl, è scontro 

I medici sono andati via uno dopo l’altro. Degli undici operativi nel punto di guardia di via Carducci ne è rimasto soltanto uno ma la Asl assicura «il servizio non chiuderà». E nella battaglia a suon di esposti con i medici che hanno inviato segnalazioni anche in procura, è pronto a dire la sua anche il direttore generale. «Stiamo valutando se procedere per vie legali, potrebbe ipotizzarsi l’interruzione di pubblico servizio» ha fatto sapere il manager Angelo Serusi.

La storia

Tutto nasce a ridosso di Ferragosto quando i medici ricevono prima la comunicazione poi l’ordine di servizio da parte della Asl per prestare assistenza, in caso di necessità, anche ai detenuti. I sanitari, sostenuti dalla Fimmg e dall’Ordine dei medici, non gradiscono le disposizioni e minacciano di dimettersi in massa. Qualche giorno dopo dalle parole si passa ai fatti: arrivano le prime dimissioni, altri non firmano il rinnovo del contratto. Restano soltanto i tre titolari del punto di guardia che venerdì scorso ricevono un nuovo provvedimento, inviato da una funzionaria amministrativo su indicazione della direzione generale, in base al quale d’ora in avanti i turni dovranno essere coperti da un solo medico e non da tre (come veniva sempre fatto nel punto di continuità assistenziale di Oristano che ha un ampio bacino d’utenza). Da qui in poi la situazione precipita: lo scorso fine settimana l’ambulatorio è rimasto chiuso, nei giorni scorsi altre due dimissioni.

La Asl

«La situazione è delicata ma posso assicurare che l’ambulatorio non chiuderà» precisa il direttore Serusi. «Vorrei sottolineare di non aver fatto un ordine di servizio ma di aver semplicemente ricordato ai medici quanto prevede il contratto – sottolinea – e un operatore di guardia medica può essere chiamato anche per l’assistenza in carcere». Di fatto però si era creato un gran malumore il segretario della Fimmg Peppino Canu ha ricordato da subito che «i medici lavorano già in grande affanno per cercare di sopperire alla carenza dei medici di base». Poi l’altro nodo legato al numero dei medici per turno. «In periodi di vacche grasse ci stava che i medici potessero stare in re – sostiene Serusi- adesso in un momento così delicato si può lavorare anche singolarmente. Lavorare in tre significherebbe tenere l’ambulatorio chiuso per 20 giorni al mese». Il direttore sottolinea inoltre che al momento negli uffici Asl non sono arrivate le ultime lettere di dimissioni. «In ogni caso cercheremo altro personale».

Il servizio

Finora i tre medici rimasti (i due dimissionari hanno dato il preavviso di 60 giorni) hanno rispettato le disposizioni dell’ultimo ordine di servizio, consentendo di riaprire con un solo medico per turno l’ambulatorio di via Carducci. Fra due mesi, se non arriverà altro personale, si potrà contare su un unico medico per la continuità assistenziale. E intanto iIl consigliere regionale 5Stelle Alessandro Solinas ha sollecitato un intervento dell’assessorato. «L’emorragia di medici a Oristano rischia di avere conseguenze pesantissime – sostiene - L’assessore Doria si attivi per individuare le misure necessarie per sollevare i medici da un eventuale carico di lavoro eccessivo e disumano».

