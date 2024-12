Guardie mediche a rischio per le feste 

Non bastassero i medici in fuga e i principali reparti ospedalieri chiusi, ora la sanità del Sulcis offre al territorio un’altra via crucis ma in pieno clima natalizio: il servizio delle guardie mediche è a rischio in tutto il territorio. E il forfait dei medici potrebbe arrivare anche all’ultimo istante, al punto che la stessa Asl 7 potrebbe trovarsi impreparata benché sia già all’opera per limitare i danni.

Il piano

È in allestimento un piano di cui senza dubbio si è parlato anche due giorni fa quando la direttrice generale della Asl 7 Giuliana Campus e i sindaci di Carbonia Pietro Morittu e Iglesias Mauro Usai sono stati ascoltati in audizione a Cagliari dalla commissione regionale Sanità. Nel libro nero delle carenze che gravano sui 120 mila pazienti del Sulcis Iglesiente, ora pure lo spauracchio della crisi delle guardie mediche non in un periodo qualsiasi, ma quando il Pronto soccorso del Sirai rischia di andare in tilt se dovesse ricevere tutti insieme anche pazienti con codici bianchi o verdi di tutto il Sulcis Iglesiente.

La prima comunicazione ufficiale ha riguardato ieri Sant’Antioco. E dalla Asl arrivano notizie poco confortati: «Ci sono difficoltà – spiega la manager - legate alla indisponibilità di un certo numero di medici a coprire i turni nelle festività». L’azienda da un lato precisa che «non sono dipendenti della Asl Sulcis ma bensì dei medici convenzionati coordinati appunto dalla medicina convenzionata», dall’altro aggiunge che «gli uffici distrettuali stanno lavorando incessantemente per coprire quanti più turni possibili».

I sindaci

In risposta alle perplessità del sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci, proprio ieri è giunta dalla Regione la comunicazione dell’assessore che invita tutte le Asl sarde «ad assicurarsi che nel periodo delle festività favorevoli a usufruire di ferie e ponti, sia garantita la continuità dell’assistenza con l’individuazione delle misure organizzative». Piccata la reazione di Locci: «L’assessore scarica così l’onere sulle direzioni aziendali ma dinanzi alla carenza strutturale bisogna avere il coraggio di fare scelte: crei piuttosto le condizioni per precettare almeno i medici più giovani». E sulla carenza devastante di medici e anestesisti (chiusi da quasi un anno Traumatologia e Urologia, Neurologia solo servizi ambulatoriali) sono intervenuti i sindaci ricevuti in Regione dalla commissione chiamata a trasferire alla Giunta le richieste del Sulcis: «I malati cronici - ha sottolineato Pietro Morittu - hanno bisogno di cure urgenti prima che possa capitare l’irreparabile: per riaprire i reparti servono medici e non ci possiamo più permettere di derogare a queste scelte e decisioni». Mauro Usai ha lanciato un appello: «Servono soluzioni urgenti adesso e senza aspettare le riforme: abbiamo la fortuna di avere una rete ospedaliera e dobbiamo farla funzionare con medici esteri o a gettone e concorsi dedicati alle Asl periferiche».