Guardie e telecamere nei mercati 

Sarà la Sicuritalia Ivri a occuparsi della vigilanza e della sicurezza nei mercati civici, in quello ittico all’ingrosso e anche nella struttura provvisoria di piazza Nazzari. Lo farà per i prossimi tre anni avendo vinto l’appalto del Comune con un’offerta di poco superiore al milione di euro. La società subentra a La Nuorese il cui contratto con l’amministrazione era terminato il 31 marzo dell’anno scorso. La Sicuritalia, come previsto dal capitolato, dovrà garantire il servizio di ispezione, controllo, vigilanza armata, televigilanza e videosorveglianza con pronto intervento non solo nella struttura ittica all’ingrosso ma anche nei mercati civici di San Benedetto, via Quirra, Is Bingias, Santa Chiara e Sant’Elia. Con la novità dell’edificio provvisorio di piazza Nazzari che prenderà il posto di San Benedetto: il trasferimento sarebbe imminente.

La gara

L’appalto, gestito dal servizio Suape, Mercati, Attività produttive e turismo, come da determinazione aveva una durata triennale con la possibile proroga di ulteriori due anni. la base d’asta era di un milione e 353mila euro, con la parte relativa alla manodopera di un milione e 40mila euro. Durante i tre anni le ore di lavoro potranno raggiungere un massimo di 49mila e 920, con turni da concordare con la direzione dei mercati. La possibilità di proroga è stata inserita proprio in previsione del trasferimento futuro dalla struttura provvisoria di piazza Nazzari nuovamente al mercato di San Benedetto ristrutturato. Sei le offerte arrivate: quella di Sicuritalia ha ottenuto il miglior punteggio per l’offerta tecnica, e, complessivamente (con ribasso del 23,362%) 95 punti e più, staccando gli altri operatori.

Il trasloco

Intanto il Comune prosegue nelle attività per il trasferimento degli operatori dal mercato di San Benedetto alla struttura provvisoria di piazza Nazzari. I concessionari nei vari sopralluoghi hanno evidenziato quello che non va: l’assenza di una parte dell’illuminazione o le gancere per appendere la carne da lavorare, i prosciutti e i formaggi, le prese elettriche in posizioni errate o non funzionali. L’assessore Carlo Serra ha spiegato: «La data certa sarà comunicata prima di tutto ai diretti interessati, ossia i concessionari, tenendo conto delle tempistiche di preavviso necessario per l’organizzazione degli ordini di acquisto delle merci, e poi comunicata alla cittadinanza»». (m. v.)

