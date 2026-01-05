Guardie chiuse, pronto soccorso al collasso 

Fine 2025 (e inizio 2026) da dimenticare per il Pronto Soccorso di Olbia e i presidi galluresi di Guardia medica.Il personale del Giovanni Paolo II sta affrontando, mentre si parla di nomine di manager sanitari, situazioni al limite delle possibilità. Medici “gettonisti” senza l’abilitazione per i “codici maggiori” e pochissimi specialisti “strutturati” si sono trovati a gestire sino a sei emergenze “rosse” contestuali. In alcuni momenti il Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II aveva in attesa infartuati, persone in precoma diabetico e altri pazienti in preda a dolori insopportabili, alcuni di questi in attesa di registrazione. Sono state spesso le stesse persone in attesa ad avvertire medici e infermieri sulla necessità di fare saltare la fila a chi aveva bisogno urgente di cure. Si parla di tempi di attesa dalla tarda serata del 31 dicembre alla mattina del 1 gennaio, persone hanno lasciato l’ospedale senza cure.

Ad aggravare la situazione il taglio di turni di guardia medica a Olbia, Tempio, Palau e Santa Teresa, per indisponibilità degli specialisti. A Tempio il Pronto Soccorso è abilitato solo per i “Codici Bianchi” e anche ieri mattina è stato affisso l’avviso che il presidio di Guardia medica restava chiuso dalle 10 alle 21. (a.b.)

