«Guardiamo già al 2032» 

Le Olimpiadi di Tokyo hanno lanciato la pesistica in orbita. Un numero di medaglie incredibile (in rapporto agli atleti presenti), personaggi in grado di fungere da testimonial per uno sport da vedere sotto una nuova luce: un’eredità da non disperdere. Un momento aureo che vede la Sardegna - presenza assidua nelle manifestazioni internazionali con gli atleti e con i tecnici Bastiano (il dt) e Gonario Corbu - in prima fila. «Ma è un patrimonio che arriva da lontano», attacca Nicola Testa, iperattivo presidente del Comitato Regionale sardo della Fipe, «perché questo percorso è stato tracciato almeno dal 2014. Davide Ruiu, protagonista a Tokyo come sesto assoluto e primo europeo (nonostante fosse il più giovane in gara), è stato preso in carico nel 2014 quando aveva 14 anni. E assieme a lui c’è Sergio Massidda, escluso dalle qualificazioni olimpiche perché troppo giovane. In Sardegna stiamo attraversando un momento eccezionale».

Avere un ex agonista come presidente regionale cosa significa?

«Che c’è una grande passione dietro. Non mi interessano le scalate politiche ma che stiano bene gli atleti, i tecnici, le società. E come il presidente nazionale Antonio Urso, dato che entrambi veniamo dal settore tecnico, conosco le esigenze di queste figure. Abbiamo cercato di essere operativi H24. E in Sardegna abbiamo creato un gruppo operativo che lavora in grande simbiosi con Roma, dalle gare alla formazione dei tecnici, alla promozione nelle scuole».

Parliamo dei giovani allora.

«Abbiamo tanti progetti per l’attività giovanile. Partiamo dalle scuole Elementari per arrivare alle Medie e abbiamo creato tanti collegamenti. Soprattutto grazie agli insegnanti di educazione fisica, il vero motore, che sono anche nostri tecnici e fanno conoscere la pesistica olimpica. Con il Liceo Scientifico di Oristano abbiamo iniziato anche con le superiori, anche se le tematiche sono diverse. E ai più grandi parliamo della Strenght Academy. Molte zone ci stanno dando soddisfazioni, a cominciare dal Guilcer, da dove arriva Massidda».

Qual è il piano?

«Questa rete è finalizzata a trovare ragazzi che nell’arco di 6-8 anni possano partecipare alla gare internazionali, sino alle Olimpiadi. In questo momento lavoriamo per Los Angeles 2028 e Brisbane 2032».

Nell’ultima gara si è piazzata una società di Dorgali, l’Olimpia.

«Quello della scuola di Dorgali, con il professor Giovanni Patteri, è proprio un caso esemplare, perché ha già cominciato a ottenere risultati in pedana. Ha vinto il Trofeo Coni, si è piazzata seconda assoluta davanti a fior di società sarde, con ragazzini che sono già interessanti. Qualcuno ha già partecipato a gare nazionali».

I rapporti tra la Fipe e le altre federazioni?

«Abbiamo avuto vari incontri con realtà esterne. Federazioni, come la Fidal, società come il Cagliari Calcio. Abbiamo fatto un seminario con il nostro dt Corbu e i nostri istruttori a tutti i preparatori delle squadre rossoblù, tirocinanti compresi, sino a Cantarelli che allora era preparatore di Liverani. Altra collaborazione importante, quella con la Federvolley, anche in occasione dei Mondiali Under 21 di Cagliari. Quando Velasco era responsabile del settore tecnico giovanile il suo rapporto con Bastiano Corbu era strettissimo. La pesistica è alla base di tutti gli sport».

Cosa è successo a Davide Ruiu? Ha smesso?

«Ha avuto dei problemi alla ginocchia ma è giovane e io da presidente spero sempre che possa riprendere. Intanto che è ai box collabora con la Nazionale e con il responsabile giovanile Gonario Corbu».

In cosa consiste la vostra attività regionale in questa fase?

«Dopo il Covid abbiamo ripreso con i collegiali regionali, nei quali per un paio di giorni i ragazzi vengono ad allenarsi, con il direttore tecnico regionale (che è anche responsabile giovanile) e i loro tecnici».

C’è ancora il rischio di sparire dal programma olimpico?

«Con Antonio Urso la governance federale è di altissimo livello. Lui sta lavorando all’interno della Federazione mondiale e questo mi dà tantissima fiducia. Stiamo diventando un riferimento tecnico e politico nel panorama internazionale».

Prossimo obiettivo?

«Sono arrivato che c’erano meno di venti società in Sardegna: siamo a 48, punto ad arrivare a 50».

RIPRODUZIONE RISERVATA