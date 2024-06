Guardia medica, un’emergenza infinita 

Vietato ammalarsi in città, ma non solo. Il rischio è quello di dover affrontare attese infinite al pronto soccorso. L’emergenza sanitaria morde sempre di più: i medici di famiglia diminuiscono mese dopo mese e trovare le porte aperte del presidio di via Carducci è sempre più difficile. Tanto che, ad esempio, questa settimana si aprono solo oggi, dalle 20 alle 8 di domani.

L’emergenza

Dal primo settembre 2023 (mese in cui l’ambulatorio di via Carducci ha iniziato a funzionare a singhiozzo per la prima volta da quando è stato istituito) al 31 maggio scorso le porte si sono aperte meno di cento volte. Un’emergenza scoppiata nell’agosto dello scorso anno quando la direzione dell’Asl 5 aveva inoltrato ai 12 professionisti impegnati nel presidio una “comunicazione” (per i sindacati un vero e proprio ordine di servizio) in base alla quale avrebbero dovuto prestare assistenza anche nel carcere di Massama. La risposta fu la presentazione delle dimissioni di massa e lo strappo da allora non si è mai ricucito. Anzi, nell’ultimo periodo la situazione sembra degenerata.

Il servizio a giugno

Se sino a maggio l’Asl 5 riusciva a stilare un calendario con le aperture mensili, adesso a quanto pare l’avviso non va oltre i sette giorni. La scorsa settimana ci sono state tre aperture, da lunedì scorso a sabato il medico sarà presente solo oggi. Per la terza settimana di giugno invece nessuna comunicazione dall’Asl.

Le promesse

Esattamente otto mesi fa il direttore Angelo Maria Serusi assicurava: «Il servizio di Guardia medica a Oristano è garantito e viene regolarmente svolto». In realtà così non è stato, tanto che il 21 dicembre 2023 il problema era arrivato anche sul tavolo del prefetto Salvatore Angieri: durante un vertice aveva chiesto all’Asl 5 di affrontare le principali criticità che da tempo attanagliavano la provincia come appunto il servizio della guardia medica. Correva l’11 gennaio invece quando il sindaco, Massimiliano Sanna, e i presidenti dei Distretti sanitari, stanchi di aspettare le soluzioni più volte annunciate ma mai realizzate, avevano consegnato sempre al prefetto un documento per denunciare le gravi problematiche sanitarie, chiedendo il potenziamento della Guardia medica per garantire una copertura integrale e continuativa.

I medici

A febbraio, sempre Serusi, aveva annunciato l'arrivo di altri tre medici, per un totale di 5 da impiegare nell'ambulatorio di via Carducci. Le porte però rimangono chiuse sempre più spesso. A complicare la situazione per migliaia di oristanesi rimasti senza medico di famiglia poi le continue variazioni che interessano gli ormai 29 Ambulatori straordinari di comunità territoriali.

Il caso Cabras

Un’emergenza che sta colpendo sempre più spesso anche la Guardia medica di Cabras dove da aprile scorso manca anche un medico di base. Il turno de presidio di via Tharros la settimana scorsa è stato sospeso per quattro volte. Con le immancabili e sempre più numerose lamentele dei cittadini.

